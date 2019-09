Clima | in Germania presentato il piano d’azione per contrastare il cambiamento climatico

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2019) In vista della riunione che il governo tedesco terra’ il 20 settembre prossimo per approvare le nuove misure sulla protezione del, l’Unione cristiano-democratica (Cdu) ha pubblicato ieri, 16 settembre, il propriod’azione per iltico. Come riferito al quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il documento contiene “le posizioni complete della Cdu in materia die risolve le contraddizioni finora esistenti” nel partito sul tema. Come nota la “Frankfurter Allgemeiene Zeitung”, a portare la Cdu ad acclerare l’elaborazione di un propriounitario per ilsono stati l’ascesa dei Verdi, la pressione dei movimenti ecologisti e la svolta ambientalista dell’Unione cristiano-sociale (Csu), con il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) alleata nella Grande coalizione al ...

Working_Ideas : @andsnz @AlbertoBagnai vabbè, guardiamo la cosa da una diversa prospettiva - DOTTCOMIT : RT @miia_2018: Studenti obbligati dalla direzione scolastica a partecipare agli 'scioperi del clima' di Fridays for future anche in Germani… - moefan90 : RT @miia_2018: Studenti obbligati dalla direzione scolastica a partecipare agli 'scioperi del clima' di Fridays for future anche in Germani… -