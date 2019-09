Dinamo Zagabria-Atalanta | Champions League | programma | orari e tv Le probabili formazioni

Fonte : oasport

(Di lunedì 16 settembre 2019) Inizia questa settimana l’avventura dell’in, con la formazione nerazzurra che sentirà per la prima volta l’inno della Coppa dalle Grandi orecchie in trasferta, allo Stadio Maksimir di, per affrontare la, una dellecon più tradizione dell’intera Croazia. La partita si svolgerà mercoledì 18 settembre 2019, a partire dalle ore 21, ma non sarà visibile in chiaro, poichè a trasmettere la sfida sarà Sky, in modo particolare sui canali Sky Sport 3 e Sky Sport 253, mentre non mancherà la diretta streaming sulla piattaforma in abbonamento Sky Go. Ildella partita: Mercoledì 18 settembre 2019 Ore 21Sky Sport 3, Sky Sport 253, Sky Go Le: Livakovic – Stojanovic, Dilaver, Peric, Leovac – Ademi, Moro – Hajrovic, Olmo, Orsic – ...

