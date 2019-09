Ocean Viking | sbarcati a Lampedusa gli 82 migranti | saranno divisi tra 5 Paesi Ue

Ocean Viking A LAMPEDUSA/ 24 migranti in Italia - Di Maio : "Scelto quel porto perché…" : OCEAN VIKING a LAMPEDUSA: 24 migranti rimangono in Italia. Di Maio puntualizza sulla scelta del porto sull'isola Sicilia: le sue parole

Ocean Viking - gli 82 migranti sbarcano a Lampedusa : 24 resteranno in Italia : I naufraghi sono stati trasferiti sull'isola siciliana con delle motovedette, 56 su 82 verranno distribuiti tra Germania...

Ocean Viking - arrivano a Lampedusa gli 82 migranti : andranno in 4 Paesi Ue. Altri sbarchi nella notte : Il trasbordo, come annunciato, è avvenuto sulle motovedette di Guardia costiera e Guardia di Finanza che intorno alle 23.30 hanno portato gli 82 migranti a bordo della Ocean Viking al molo Favaloro di Lampedusa. I naufraghi, soccorsi dalla nave ong verranno trasferiti all’hotspot dell’isola, come annunciato oggi dal Viminale al sindaco Salvatore Martello e poi redistribuiti in base all’accordo raggiunto in Europa, dove Germania, Francia, ...

Ocean Viking - 82 migranti sbarcati a Lampedusa : 58 saranno ripartiti tra 4 paesi Ue : Sono sbarcati al molo Favolara di Lampedusa gli 82 migranti trasbordati dalla nave Ocean Viking sulle motovedette di Guardia costiera e Guardia di Finanza. I naufraghi, soccorsi dalla nave ong...

Ocean Viking - 82 migranti sbarcati a Lampedusa. Altri arrivi nella notte : Gli 82 migranti a bordo della nave Ong Ocean Viking sono arrivati nella notte a Lampedusa, trasbordati in rada sulle motovedette di Guardia costiera e Guardia di Finanza. I naufraghi verranno...

I migranti della Ocean Viking sono arrivati a Lampedusa : 24 di loro rimarranno in Italia, mentre gli altri 58 saranno accolti da Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo

Via libera del governo alla Ocean Viking. Lampedusa è porto sicuro per 82 migranti : L’intesa sulla redistribuzione tra Italia, Francia e Germania. Il sindaco di Lampedusa: “Noi trattati da cretini”

Migranti Ocean Viking sono a Lampedusa : 02.41 "L'attesa per i naufragi a bordo di Ocean Viking è finita: 82 uomini, donne e bambini" lo comunicato con un tweet la ong Medici Senza Frontiere nella notte. I Migranti sono stati trasferiti dalla Guardia Costiera a Lampedusa.

Migranti : arrivati a Lampedusa 82 naufraghi trasbordati da Ocean Viking : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – Sono appena arrivati al molo Favaloro di Lampedusa gli 82 Migranti trasbordati poco fa, in rada, dalla nave Ocean Viking sulle motovedette di Guardia costiera e Guardia di Finanza. I naufraghi, soccorsi dalla nave ong verranno trasferiti all’hotspot dell’isola, come annunciato oggi dal Viminale al sindaco Salvatore Martello. L'articolo Migranti: arrivati a Lampedusa 82 naufraghi trasbordati da ...

Migranti : arrivati a Lampedusa 82 naufraghi trasbordati da Ocean Viking : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - Sono appena arrivati al molo Favaloro di Lampedusa gli 82 Migranti trasbordati poco fa, in rada, dalla nave Ocean Viking sulle motovedette di Guardia costiera e Guardia di Finanza. I naufraghi, soccorsi dalla nave ong verranno trasferiti all'hotspot dell'isola, come an

Migranti : arrivati a Lampedusa 82 naufraghi trasbordati da Ocean Viking : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – Sono appena arrivati al molo Favaloro di Lampedusa gli 82 Migranti trasbordati poco fa, in rada, dalla nave Ocean Viking sulle motovedette di Guardia costiera e Guardia di Finanza. I naufraghi, soccorsi dalla nave ong verranno trasferiti all’hotspot dell’isola, come annunciato oggi dal Viminale al sindaco Salvatore Martello.L'articolo Migranti: arrivati a Lampedusa 82 naufraghi trasbordati ...

Ocean Viking - l’arrivo a Lampedusa. Il sindaco : «Accoglienti sì - cretini no» : Assegnato il porto sicuro: le proteste del primo cittadino. Franceschini: «È la fine della propaganda di Salvini sulla pelle di disperati in mare». L’ex ministro dell'Interno: «Eccoli, porti aperti senza limiti...». Cinquantotto migranti su 82 della Ocean Viking a 4 Paesi Ue

Da Ocean Viking 58 migranti su 82 in Stati Ue : Roma, 14 set. (AdnKronos) – Degli 82 migranti a bordo della , 58 verranno inviati in Stati dell’Unione europea, mentre di 24 si dovrà far carico l’Italia, anche se si attende una possibile adesione anche da parte dell’Irlanda. E’ quanto si apprende da fonti di governo. In particolare, Germania e Francia riceveranno 24 persone ciascuna, 8 il Portogallo e 2 il Lussemburgo. L'articolo Da Ocean Viking 58 migranti su ...

Ocean Viking vicina a Lampedusa con 82 migranti | Intanto 78 arrivano su un barcone : La nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere con 82 persone a bordo si sta dirigendo verso l'isola. Accordo comunitario sulle ripartizioni di profughi: 24 in Germania, 24 in Francia, 8 in Portogallo, 2 in Lussemburgo, 24 in Italia. Intanto un barcone con 78 migranti sbarca Lampedusa