Abbiamo ucciso il figlio di Osama bin Laden L' annuncio della Casa Bianca

Vittorio Veneto - uomo ucciso in casa da compagna e amica. "Lo Abbiamo fatto per difenderci" : La vittima si chiama Paolo Viaj, 57 anni. E' stato colpito a bastonate e poi soffocato con un cuscino. Le due donne, che con la vittima condividevano il domicilio, hanno ammesso l'omicidio giustificandolo come reazione a un'aggressione, forse dopo una lite per motivi economici....