Star allo Specchio | consigli di bellezza onesti da Jessica Alba

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 13 settembre 2019)è normale, non è un supereroe. Come la maggior parte delle donne si affida a un po’ di fondotinta e via…«Lo metto sotto gli occhi, poi uso il blush sulle guance per dare una parvenza di giovinezza e luminosità, mossa necessaria se hai trascorso una notte insonne», dichiara con onestà. Eppure, 38 anni, deve avere un’altra ricetta speciale, oltre al fondotinta, per non mostrare segni di fatica sul viso, nonostante quelle 1500 cose da fare nella sua vita. Sposata dal 2008 con Cash Warren, ha tre figli, Hayes, di quasi 2 anni, primo maschio dopo due bambine (Honor, 10 anni, e Haven, 7), è un’attrice e imprenditrice, nel 2011 ha fondato The Honest Company, perché non trovava prodotti adatti alle sue esigenze e alla sua famiglia, così ha deciso di crearseli da sola e di offrirli a chi come lei cercava, onestà, trasparenza e sicurezza. Tutti principi che ...

