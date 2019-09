Un passo dal cielo 5 con Daniele Liotti | trama | cast e anticipazioni prima puntata

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 12 settembre 2019) Giovedì 12 settembre alle 21.25 su Rai1 va in onda ladella quinta stagione della fiction Undalprodotta da Lux Vide, la seconda con protagonista l’ispettore capo della forestale Francesco Neri interpretato dache ha ‘sostituito’ Pietro Thiene dopo l’addio di Terence Hill. E dopo gli ottimi ascolti della quarta, questa è la stagione della conferma dell’attore romano. Una sfida non facile la sua, quella di prendere il posto di un attore così amato come Terence Hill “Quando mi hanno proposto di prendere il posto di Terence, lasensazione è stata quella di un salto nel vuoto. Era una grande responsabilità. Non ho pensato a chi sostituivo ma mi sono concentrato sulla storia”. Ma vediamo cosa ci attende in questi nuovi episodi, oltre allegià uscite. Undal5 con...

EnfantProdige : RT @cheTVfa: @Saverio_94 In realtà le repliche erano previste (e i listini estivi le riportavano) su forte sollecitazione della Andreatta.… - cheTVfa : @Saverio_94 In realtà le repliche erano previste (e i listini estivi le riportavano) su forte sollecitazione della… - Calma_Piatta_ : @scorpiondag È una scelta non obbligata. Dal virtuale al reale è un passo -