Spazio | scoperto a 110 anni luce dalla Terra un nuovo pianeta in cui c’è acqua Gli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) “La vita come sappiamo è basata sull’. Questoè il miglior candidato che abbiamo al di fuori del nostro sistema solare nella ricerca di segni di vita“. Giovanna Tinetti, astronoma dell’University College di Londra, ha commentato così la scoperta sensazionale fatta nel Regno Unito: secondo una ricerca del suo ateneo apparsa su Nature Astronomy, per la prima volta è stata rilevatanell’atmosfera di un esole cui temperature sono simili a quelle terrestri. Il, battezzato K2-18b, orbita attorno a una stella nana rossa distante circa 110– un milione di miliardi di chilometri – nella costellazione del Leone della Via Lattea. Si trova nella “zona abitabile” della sua stella, a una distanza dove l’può esistere in forma liquida. Ha otto volte la massa dellaed è due volte più grande. “Non ...

