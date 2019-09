Ottica | il futuro sono lenti da vista ultra-personalizzate

Fonte : wired

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Occhiali Porsche Design Eyewear conRodenstock Rodenstock è un’azienda di Monaco di Baviera produttrice dal 1877 dioftalmiche e montature per occhiali. Un heritage che le ha permesso nei decenni di innovarsi per offrire al mercato dell’un prodotto sempre più tecnologico. Ciò è reso possibile da DNAye Scanner e ImpressionIST, strumenti dedicati agli ottici optometristi per fornire alla propria clientela un occhiale sartoriale. Il DNAye Scanner DNAye Scanner permette di realizzare una scansione oculare per rilevare i diversi parametri necessari alla realizzazione di una lente ad personam dal profilo quindi irripetibile. Oltre a misurare l’errore refrattivo di un occhio in maniera oggettiva, funzione che hanno tutti gli autorefrattometri computerizzati, DNAye Scanner determina la profondità della camera anteriore dell’occhio, la larghezza, lo spessore della cornea, ...

