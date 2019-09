Ue | Gentiloni nuovo commissario all’Economia Deleghe cambiate | cresce il ruolo di

Paolo Gentiloni nuovo Commissario Europeo agli Affari Economici. La lista : Paolo Gentiloni nuovo Commissario Europeo agli Affari Economici. La lista Paolo Gentiloni nuovo Commissario Europeo agli Affari Economici. In giornata la presidente eletta della Commissione europea Ursula von der Leyen ha reso noti i noti dei Commissari che la affiancheranno nel lavoro al vertice dell’organo esecutivo dell’Unione. Gentiloni , come Commissario Europeo per conto dell’Italia, succede a Federica Mogherini che ha lascia ...

Gentiloni nuovo commissario Ue. Domani l’ex premier incontra la Von Der Leyen : La portavoce capo della Commissione europea, Mina Andreeva, ha confermato "on the record", oggi a Bruxelles, che il nuovo governo Conte ha indicato l'ex premier Paolo Gentiloni come nuovo commissario italiano per il futuro Esecutivo europeo della presidente eletta Ursula Von Der Leyen. Andreeva ha parlato a nome del "transition team" della presidente eletta. La stessa Von Der Leyen comunicherà martedì prossimo la composizione della nuova ...