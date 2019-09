Turismo | a Palermo i giganti del mare | arrivano le navi da crociera più grandi del mondo

Fonte : direttasicilia

(Di martedì 10 settembre 2019) Apotranno attraccare ledapiùdelgrazie ad un’operazione di dragaggio dei fondali del porto. La città così punta ad aumentare i flussi turistici. Decisa, inoltre, la costruzione di un terminal provvisorio per i passeggeri degli aliscafi grazie all’aggiudicazione di due gare bandite dall’Autorità di Sistema Portuale deldi Sicilia Occidentale. La gara più consistente, da 29,5 milioni di euro per il dragaggio del bacino Crispi 3 fino a -12 metri, bandita dall’Autorità di Sistema Portuale deldi Sicilia Occidentale, è stata vinta dalla “RCM Costruzioni srl” di Sarno (Salerno), che ha offerto un ribasso del 10,12%. La durata dei lavori non dovrà superare i 450 giorni. L’operazione consentirà di far entrare in porto i colossi del, ledache possono ospitare un numero maggiore di turisti. L’attracco di ...

