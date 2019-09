Governo Conte 2 | il giorno della fiducia al Senato | Pd-M5s alla prova di Palazzo Madama

Fiducia al Senato : il Governo Conte II alla prova del voto di Palazzo Madama : Incassato l’ok alla Camera, l’esecutivo adesso ha pochi voti di vantaggio. L’esito intorno alle 18. Prenderà la parola anche Matteo Salvini. Emma Bonino dice «no»

Moody’s taglia stime sul Pil Italia : +0 - 2% «Ma il Governo Conte porterà stabilità» : L’agenzia Moody’s conferma il rating Baa3 dell’Italia con outlook stabile. Lieve miglioramento della crescita in seconda parte anno

Conte Bis - la ''palla'' passa al Senato : il Governo cerca la fiducia : A Palazzo Madama servono 161 sì per ottenere la fiducia, già incassata nella serata di ieri alla Camera. La diretta...

Sottosegretari del Governo Conte bis : ci saranno Piero De Luca e Raffaele Topo : La lista dei nomi più probabili per andare a ricoprire il ruolo di Sottosegretario del governo Conte. Tra sorprese e conferme, regge l'asse fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e ottengono ruoli di responsabilità anche gli esponenti di Liberi e Uguali. Nella giornata di domani le decisioni definitive.Continua a leggere

Governo - Zanda richiama Conte. Poi il discorso su Rousseau : “Democrazia rappresentativa o diretta? Senato eviti pericolo autoritario” : “Auspico che Conte guiderà la politica del Governo con mano più ferma” rispetto al passato. “Vedo anche che sta nascendo un Governo politico sulla base di un accordo politico”. Ora “la maggioranza e il Governo hanno nelle loro mani il loro destino e possono poter far maturare qualcosa di nuovo nella politica italiana”. Lo ha detto Luigi Zanda, tesoriere Pd, intervenendo nell’aula del Senato per il dibattito ...

Governo ultime notizie : Lega “Conte ha detto balle per 14 mesi” : Governo ultime notizie: Lega “Conte ha detto balle per 14 mesi” A Montecitorio, nella giornata del 9 settembre, si è giocata la prima delle due partite sulla fiducia al Governo. I numeri alla Camera sono abbastanza larghi e, di fatto, il risultato non è mai stato in bilico. È stata, però, l’occasione di tornare a vedersi in faccia ed esporre la propria versione dei fatti sulla nuova maggioranza. I deputati leghisti sono stati i più ...

Governo - l’appello di Bagnai ai colleghi travagliati : “Conte ambizioso e spregiudicato garante della continuità” : “Ai colleghi travagliati vorrei dire una cosa: chi crede nel cambiamento non troverà spazio in un Governo guidato da un uomo politico intelligente, ambizioso, spregiudicato che ha accettato come missione di garantire non il cambiamento ma la continuità, funzione di garanzia del tutto legittima. Pensate bene a quello che state facendo”. Lo ha detto Alberto Bagnai, intervenendo in Senato. “Un Governo di ex marxisti”, ha ...

La "rissa" si sposta al Senato. Governo Conte alla prova dei numeri sulla fiducia : I numeri ci sono, ma vanno testati alla prima prova. Il Senato vota oggi la fiducia al Governo Conte bis. Il premier è stato subito accolto da urla e dal coro “traditore, traditore” da parte di alcuni senatori leghisti. Si è seduto tra i ministri degli Esteri Luigi Di Maio e quello dell’Interno Luciana Lamorgese. La rissa di ieri a Montecitorio troverà quindi con ogni probabilità una sua ...

Sottosegretari Governo Conte bis : chi sono i papabili di Pd-M5S e Leu : Sottosegretari governo Conte bis: chi sono i papabili di Pd-M5S e Leu Mentre si avvicina il voto di fiducia a palazzo Madama, Movimento 5 Stelle e PD cercano di risolvere la partita dei Sottosegretari e delle deleghe. Ci sono in ballo un gran numero di posti – si stima tra i quaranta e i quarantacinque – e molti nomi passati per il totoministri saranno riproposti como Sottosegretari. Vediamo quali sono i nomi caldi. I ...

Conte 2 - De Benedetti : “Avrei voluto elezioni anticipate. I padri di questo Governo sono Renzi e Grillo. Salvini? Lo avremo ancora tra i piedi” : “Non voterei la fiducia a questo governo, perché in questo mese di agosto è successo di tutto. Abbiamo, cioè, visto ricchi premi e cotillon. Io ero assolutamente per le elezioni anticipate“. sono le parole dell’editore Carlo De Benedetti, ospite di “Otto e mezzo”, su La7, a proposito del neo-governo giallorosso. E spiega: “L’unico che si è comportato in maniera impeccabile, secondo quanto prevede la ...

Cosa sai dei ministri del nuovo Governo Conte? : Morto un governo, se ne fa un altro: in qualsiasi modo lo vogliate chiamare (Conte bis, Conte II, eccetera), nel grande cerchio della vita politica italiana una nuova creatura è nata. Nuovi ministri hanno sostituito i precedenti, imponendosi velocemente nel dibattito pubblico del nostro paese. Ma chi sono? Da dove vengono? Meglio conoscerli subito e ripassare la loro storia politica: provate a misurarvi con le 10 domande del nostro quiz qui ...

Governo Conte 2 - si è risvegliata l’intelligenza della sinistra. E il problema non era il M5s : Adesso si dice che Matteo Salvini ha commesso un grande errore “tattico”, molti dicono che a prevalere è stato il riflesso trasformista del poltronismo dei “renziani” e “grillini” ma io la vedo – o la vorrei vedere? – diversamente. L’errore tattico non l’ha fatto Salvini da solo con un colpo di testa. In quanti gli chiedevano già da tempo di strappare l’alleanza per andare al voto ...

Conte Bis - i primi passi del nuovo Governo fra lavoro - sicurezza e sobrietà : Vincenzo AmendolaElena BonettiVincenzo SpadaforaGiuseppe ProvenzanoFrancesco BocciaFabiana DidonePaola PisanoFederico D'IncàRoberto SperanzaDario FranceschiniLorenzo FioramontiNunzia CatalfoPaola De MicheliSergio CostaTeresa BellanovaStefano PatuanelliRoberto GualtieriLorenzo GueriniAlfonso Bonafede Luigi Di MaioLuciana LamorgeseEconomia e sicurezza sono i primi due punti sui quali agirà il governo Conte, che ha avuto la fiducia alla Camera e si ...

Governo - Giuseppe Conte in Senato per il dibattito sulla fiducia. Segui la diretta : Incassata la fiducia alla Camera, con 343 voti a favore contro 263 no, il Governo Conte 2 oggi passa al giudizio del Senato. In aula anche Matteo Salvini, lunedì in piazza con Giorgia Meloni, all’indomani della bagarre a Montecitorio con grida, cartelli e cori da stadio e la richiesta di elezioni. Nel discorso programmatico del premier, la ‘nuova stagione riformatrice’: taglio dei parlamentari e nuova legge elettorale, revisione dei ...