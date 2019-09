Facebook ha oscurato definitivamente le pagine di CasaPound e Forza nuova

Fonte : agi

(Di lunedì 9 settembre 2019) Con il provvedimento di oggi, è ormai definitivo l'oscuramento, da parte di, delledie dei relativi profili social. Non c'è lo zampino delle forze dell'ordine o della magistratura. La decisione, adottata direttamente dal sito web fondato da Zuckerberg, non è necessariamente legata a specifici e recenti episodi ma è piuttosto frutto di un lungo processo di analisi e valutazione di quanto detto e scritto in questi mesi dalle organizzazioni e dai singoli militanti. Del resto la 'policy' parla chiaro, perche'da sempre banna individui o gruppi che proclamano missioni violente o che incitano all'odio o che sono coinvolti in azioni violente, come può essere, ad esempio, una manifestazione. Questo indipendentemente dall'ideologia o dalla motivazione. Un soggetto e un'organizzazione vengono definiti pericolosi sulla ...

Agenzia_Italia : Facebook ha oscurato definitivamente le pagine di #CasaPound e #ForzaNuova - zazoomblog : Facebook ha oscurato i profili di Casapound - #Facebook #oscurato #profili #Casapound - scandura : RT @Agenzia_Italia: Facebook ha oscurato definitivamente le pagine di #CasaPound e #ForzaNuova -