Napoli | donna accoltellata dai fratelli per l' eredità contesa | «Ho pensato davvero di

Napoli : respinto il ricorso presentato dalla donna incinta multata sul bus : Federica, giovane donna napoletana di 28 anni al nono mese di gravidanza, stava passeggiando sui colli Aminei nella sua Napoli quando i dolori di un parto imminente hanno cominciato a farsi sentire. In preda alla confusione ed alle fitte, la ragazza ha visto passare l'autobus diretto proprio al vicino ospedale ed è salita per raggiungere il luogo che avrebbe potuto darle il conforto ed il giusto aiuto. Federica, in quel momento, non ha pensato ...

Napoli - donna trova borsello in spiaggia con 3.500 euro e lo restituisce ai proprietari : Una donna orginaria di Napoli trova borsello in spiaggia con 3500 euro e lo restituisce: è successo a Diamante in Calabria. LA STORIA “Le persone civili ed oneste esistono ancora. Ci arriva da Diamante (Calabria) una bellissima storia di umanità che ha come protagonista una donna di Napoli, del rione villa San Giovanni. La signora ha ritrovato un borsello con all’interno 3500 euro, ma invece di intascare il denaro, nonostante non ci fossero ...

Napoli - donna arrestata per omicidio stradale a Ischia : la vittima è un turista 16enne. Nel 2012 aveva già ucciso un carabiniere : aveva già investito e ucciso un carabiniere nel 2012. La stessa persona, sabato scorso ha travolto un ragazzo albanese di 16 anni, uccidendolo. Una donna di 40 anni è stata arrestata ad Ischia per l’omicidio stradale di James Veismaili. Il giovane era da due settimane in vacanza sull’isola al largo di Napoli, ospite della sorella. Secondo la ricostruzione della polizia, la donna stava procedendo ad alta velocità quando ha perso il ...

Napoli - il mistero dell'immagine della Madonna : in attesa dell'intervento della Chiesa il web si divide : La notizia dell'apparizione della Madonna Immacolata in un appartamento del corso Marianella in poche ore ha scatenato un putiferio sui social. Il web si è diviso a metà tra quanti...

Napoli - il mistero di Piscinola : sulla porta di una casa popolare appare l'immagine della Madonna : Sono ore di gran fermento a corso Marianella, nel popoloso quartiere di Piscinola. Da un paio d'ore sulla porta di un appartamento in un caseggiato popolare è comparsa un'immagine che...

Luisa Ranieri : Maria Capasso donna cinica ma Napoli è molto altro : Luisa Ranieri torna al cinema il 18 luglio con "Vita segreta di Maria Capasso", il nuovo film di Salvatore Piscicelli. Interpreta una donna che vive alla periferia di Napoli, fa l'estetista part time e ha tre figli. Quando al marito viene diagnosticata una malattia in fase terminale, Maria accetta l'aiuto di Gennaro, ricco proprietario di un autosalone. Sarà lui a proporle di trasportare un carico di cocaina in Svizzera, e una volta divenuta ...

Madonna del Carmine 2019 : Napoli - Andria e Roma. Ecco gli eventi : Madonna del Carmine 2019: Napoli, Andria e Roma. Ecco gli eventi La Madonna del Carmine è una celebrazione religiosa che si tiene il 16 luglio di ogni anno. Si tratta di una delle feste mariane tradizionali più antiche della storia e ricorda l’apparizione della Vergine a Simon Stock, religioso britannico e patrono dei Carmelitani. Il giorno prima, il 15 luglio, si festeggia invece la vera e propria vigilia dell’evento, con la Festa del ...