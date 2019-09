Brexit caos | governo Johnson ko al primo voto sulla legge anti no-Deal | il premier

Caos Brexit - opposizione unita contro il no deal. Sterlina : -20% dal referendum : Il Caos sulla Brexit affonda la Sterlina , che precipita ai minimi da tre anni. E in Parlamento si accende la battaglia tra il primo ministro e i parlamentari che vogliono evitare il no deal

Brexit - Johnson vuole stop parlamento fino a ottobre - caos no deal : Brexit, sospendere i lavori del parlamento per impedire un dibattito sulla Brexit favorendo in questo modo il "no deal"