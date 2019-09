Mauro Icardi al Psg | fine della telenovela e i tifosi dell’Inter festeggiano

Inter - la cessione di Mauro Icardi al PSG fa felice soprattutto Sanchez : ecco l’ultima mossa del cileno [FOTO] : Una volta partito l’attaccante argentino, il giocatore ex Manchester United ha preso la maglia numero sette, scelta da Icardi dopo l’assegnazione del nove a Lukaku L’addio di Mauro Icardi all’Inter ha fatto felici tutti, sia l’argentino che ha strappato un ingaggio più alto al PSG sia il club nerazzurro che si è liberato di un peso. Ma a sorridere non sono solo i protagonisti della trattativa, ma anche Alexis ...

Ha vinto Icardi - l’Inter costretta a cedere ai giochetti di Mauro e Wanda : ma finalmente il circo è finito! : Nove mesi di tira e molla, trasformati in una telenovela che ha visto la sua conclusione proprio sul finire del mercato, con il passaggio di Icardi al PSG Nove mesi, tanto è durata questa infinita telenovela che ha tenuto con il fiato sospeso l’Inter e i suoi tifosi, ormai rassegnati al fatto che Mauro Icardi non sarebbe più stato il giocatore di una volta con i colori nerazzurri addosso. Piero Cruciatti/LaPresse Un film senza ...

Mauro Icardi al Psg all’ultimo giorno di mercato. Il miglior bomber della Serie A che in Italia con serviva più a nessuno : La Juve e l’Inter già prime, testa a testa a punteggio pieno insieme al Torino, il Milan e la Roma alle prese con i loro problemi, la Lazio bella e sprecona nel derby, l’Atalanta un po’ in rodaggio. La Serie A arriva alla tradizionale sosta di settembre con i primi verdetti inattendibili da calcio d’agosto e un ultimo giorno di mercato che, più che alle squadre, serviva solo a un giocatore: Mauro Icardi. E la follia di tenere il calciomercato ...

Mauro Icardì già stimola la grandeur di Parigi (e per lui è meglio che una messa) : Parigi. Farà meglio di Carlos Bianchi, assicurano i Parigini con l’abituale propensione alla dismisura, meglio del Goleador di Buenos Aires, che alla fine degli anni Settanta si era presentato al Paris Saint-Germain con trentasette gol in trentotto partite, pichichi (miglior marcatore) della Ligue 1

Dalle minacce a Icardi alla causa all’Inter - il legale di Mauro : “ricordiamoci che è un ragazzo di 26 anni - abbassiamo i toni” : Il legale di Mauro Icardi torna a parlare della situazione del calciatore argentino: le parole di Giuseppe Di Carlo Non si è ancora risolta la questione Icardi: il calciatore argentino ha fatto causa all’Inter chiedendo un risarcimento ed il reintegro. Intanto però la moglie-agente Wanda Nara sta lavorando per lui per trovargli una sistemazione e poter dire definitivamente fine alla telenovela con l’Inter. Piero ...

Icardi - Wanda a Tiki Taka : “Un paio di squadre su Mauro - Napoli? La speranza…” : Icardi, Wanda a Tiki Taka: “Un paio di squadre su Mauro, Napoli? La speranza…”. La moglie manager dell’ ex capitano nerazzurro a Tiki Taka Icardi, Wanda a Tiki Taka: “Un paio di squadre su Mauro, Napoli? La speranza…”. La moglie manager dell’ attaccante argentino lascia uno spiraglio aperto al possibile colpo last minute. Lo fa attraverso i microfoni della trasmissione Mediaset Tiki Taka, ...

