Centro migranti è al collasso | Lampedusa teme nuovi sbarchi

Migranti - guerriglia al Centro rimpatri : poliziotto ferito : Roma, 1 set. (AdnKronos) – “Per un po’ non voglio sentire parlare di comprensione, integrazione e accoglienza…”. Lo scrive su Facebook il poliziotto rimasto ferito questa notte durante la rivolta al Cpr di Torino, in un post diffuso anche da altri utenti. “Questo è il bilancio personale di una notte di guerriglia passata al Cpr di Torino, 30 giorni di prognosi, una bella frattura scomposta di due falangi ...

Salerno - bimba di 8 mesi schiacciata da una finestra in un Centro per migranti : È grave la piccola pakistana trasferita in eliambulanza all'ospedale Santobono di Napoli, dove lotta tra la vita e la morte. È rimasta schiacciata da una finestra caduta in maniera accidentale. Una tragedia inaspettata quella che si è consumata ieri in un centro per migranti di Atena Lucana, nel Salernitano. Una bimba di soli 8 mesi, di origine pakistana, lotta tra la vita e la morte per un banale incidente. Pochi minuti prima era ...

Milano - rivolta dei migranti contro la polizia dopo incendio al Centro di accoglienza di via Aquila : arrestati sette ospiti : Hanno aggredito una volante della polizia e lanciato un sasso contro il camion dei pompieri, intervenuti per un incendio al Centro di accoglienza straordinaria di via Aquila a Milano. Per questo sette migranti, ospiti del Centro, sono finiti in carcere, accusati di resistenza aggravata, danneggiamento e lesioni nei confronti di due agenti di polizia, che hanno riportato ferite alle mani e alle braccia. A confermare l’arresto il giudice ...

Trieste - migranti si lavano e fanno il bucato in Centro : "Pensavamo fosse una piscina" : Giorgia Baroncini L'episodio a due passi da piazza Unità. "Siamo arrivati ora, non sapevamo del divieto", si sono giustificati. Il sindaco: "Non c'è fine a questo tipo di degrado" Prima il bagno, poi il bucato. A due passi da piazza Unità d'Italia a Trieste diversi migranti sono stati visti mentre si lavavano e stendevano i vestiti sul Molo Audace, in pieno centro città. Come spiega l'emittente locale Tele4, i protagonisti sono tre ...

Migranti - “Libia non è porto sicuro e nel Centro soccorsi non parlano inglese. Ma Stato di bandiera e di sbarco collaborino” : Su un punto, professori e avvocati che si occupano ogni giorno di questioni legate al soccorso in mare, non hanno dubbi: “La Libia, oltre a non essere un porto sicuro, è anche difficile da considerare come un vero e proprio Stato, in questo momento. E ovviamente non è in grado di fornire una reale assistenza in mare”. La violazione dei protocolli che regolano le procedure di soccorso, sostengono, sono evidenti: “Basta un aspetto per capirlo: ...

Migranti : processo al ‘Generale’ - l’imputato resta rinchiuso al Centro per rimpatri : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) – resta rinchiuso nel Centro di permanenza e rimpatri di Caltanissetta Medhanie Tesfamarian Berhe, il giovane eritreo condannato tre giorni fa per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ma scagionato dall’accusa di essere il ‘Generaleì, il trafficante di uomini ricercato da anni. Il giudice monocratico del Tribunale di Caltanissetta, Calogero Cammarata, ha convalidato oggi la ...

Libia - nessuna liberazione dal Centro di detenzione distrutto a Tripoli : migranti sopravvissuti spostati in altre strutture : E’ braccio di ferro tra le autorità governative di Tripoli e le agenzie Onu sul caso dei migranti sopravvissuti al bombardamento della settimana scorsa sul centro di detenzione di Tajoura. nessuna liberazione tout court, piuttosto, in parte, una redistribuzione delle persone e in linea generale una grande confusione su come suddividerle. Martedì l’Unhcr, attraverso una serie di tweet, si è affrettata a ringraziare il Gna, il governo ...

Liberati 350 migranti dal Centro detenzione di Tajoura : Il governo del premier libico Fayez al Sarraj ha liberato 350 migranti che erano ancora rinchiusi nel centro di detenzione di Tajoura, bombardato in un raid dell'aviazione del generale Khalifa Haftar che ha provocato 53 morti. L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha ringraziato il ministero dell'Interno libico per averli Liberati. "350 persone erano ancora a rischio a Tajoura e ora sono libere", ha scritto l'Unhcr ...

Libia - liberi i 350 migranti rinchiusi nel Centro di Tajoura. Nella struttura erano morte 53 persone dopo un raid aereo : Sono liberi i 350 migranti rinchiusi nel centro di detenzione di Tajoura, in Libia. Il governo del premier Fayez al-Sarraj ha dato parziale seguito a quanto prospettato da un suo ministro. Il centro era stato colpito la settimana scorsa da un raid dell’aviazione del generale Khalifa Haftar causando 53 morti. La liberazione dei sopravvissuti viene segnalata da un tweet della sezione libica dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i ...