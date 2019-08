Dall' Inghilterra | The Sun | Juventus | possibile offerta per Greenwood dell' Arsenal

Dall'Inghilterra - Daily Mail : Eriksen vuole lasciare il Tottenham - possibile offerta Juve : Uno dei pezzi pregiati sul mercato in questa sessione estiva è sicuramente Christian Eriksen: il danese, come è noto, non vuole rinnovare il contratto con il Tottenham, in scadenza nel 2020. Questo potrebbe significare una possibile cessione già in questo calciomercato estivo, proprio perché già a gennaio il danese potrebbe trattare un'intesa con qualsiasi squadra e da luglio 2020 trasferirsi a parametro zero. A livello economico quindi, la ...

Calciomercato Sampdoria - Dall’Inghilterra : spunta il nome di Ayew : Calciomercato Sampdoria – Inizio di stagione pessimo in casa Sampdoria, la squadra di Di Francesco ha dovuto fare i conti con una pesante sconfitta davanti al pubblico amico, la Lazio ha dominato in lungo ed in largo e vinto con il punteggio di 0-3. La dirigenza blucerchiata si è tuffata sul Calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, novità dall’Inghilterra, secondo Daily Star i blucerchiati avrebbero chiesto in ...

Dall’Inghilterra : Llorente andrà al Manchester United : Fernando Llorente avrebbe un accordo di massima col Napoli che continua a inseguire Icardi. Dall’Inghilterra, intanto, TeamTalk riporta che lo spagnolo – oggi svincolato dopo due anni trascorsi al Tottenham – sarebbe invece intenzionato a rimanere in Premier League e ad accettare l’offerta del Manchester United che dopo aver perso Lukaku si appresta a fare a meno anche di Sanchez. Entrambi finiti all’Inter. Anche se ...

Sanchez-Inter - Dall’Inghilterra sicuri : “E’ fatta - domani le visite mediche” : L’accelerata improvvisa sabato sera, le conferme nella giornata di ieri e le certezze provenienti direttamente dall’Inghilterra: secondo il ‘Sun‘, è fatta per il passaggio di Alexis Sanchez all’Inter. Per il quotidiano britannico, il cileno sarà qui già domani per le visite mediche, come confermato ieri. Conferme anche sulla formula: prestito gratuito con l’Inter che pagherebbe metà dell’ingaggio ...

Calciomercato Juventus - Dall’Inghilterra : “80 milioni del PSG per Dybala!” [DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – Nonostante l’ottima impressione dimostrata nelle ultime amichevoli, dopo il rientro dalle vacanze, i bianconeri continuano a non considerare incedibile Paulo Dybala. Ma, dopo i vari ‘no’, sembrerebbe il Paris Saint Germain l’unica squadra che la Joya prenderebbe realmente in considerazione. I francesi, sempre pronti a cedere Neymar e sconfitti ieri dal Rennes, vogliono fare sul serio ...

Dall'Inghilterra - Daily Mail : la Juventus avrebbe incontrato a maggio l'agente di Sanchez : La Juventus, ad una settimana dall'inizio della Serie A, è ancora impegnata nelle trattative di calciomercato con l'idea di piazzare gli esuberi, al fine di alleggerire una rosa fin troppo ricca ma anche per sistemare il bilancio, provato da investimenti pesanti come quello per De Ligt dall'Ajax. Sono tanti i giocatori a rischio cessione: si va da Rugani, ai centrocampisti Khedira e Matuidi, fino ad arrivare a Mandzukic, Higuain e Dybala. Per ...

Dall'Inghilterra - Daily Mail : la Juventus vuole Eriksen a parametro zero nel 2020 : La Juventus ha sempre fatto della programmazione il suo punto di forza, basti vedere i numerosi acquisti a parametro zero negli ultimi anni: da Pirlo a Pogba, fino ad arrivare ai vari Evra, Emre Can e Ramsey. Il lavoro del direttore sportivo Fabio Paratici è sempre stato notevole a tal riguardo, e anche il prossimo anno potrebbe delinearsi un importante acquisto a zero. Dall'Inghilterra arriva una clamorosa indiscrezione riguardante un giocatore ...

Una strana novità Dall’Inghilterra : nasce il “sausage kit” : In Inghilterra nasce il “sausage kit”. Gianluca Di Marzio racconta una storia stranissima, che ha come protagonista il club dilettantistico del Bedale. Lo sponsor scelto è una ditta di salsicce, cosa che ha portato a riprodurre, sulle maglie da gara, il tradizionale piatto britannico Sausage & Mash. Una scelta pubblicitaria a dir poco stravagante. Anche perché, sulla maglia, sono proprio stampati i tre alimenti che compongono ...

F1 - clamorosa voce Dall’Inghilterra : Sebastian Vettel in Red Bull dal 2020? Ferrari con Leclerc e Ricciardo : Il Mondiale di Formula Uno si sta godendo le vacanze estive e tornerà protagonista soltanto a fine agosto col GP del Belgio che precede l’appuntamento di Monza, in questo periodo continuano a rincorrersi le voci di mercato e si parla della possibile rivoluzione sulla griglia di partenza della prossima stagione. All’inizio di questa settimana è stato ufficializzato definitivamente che Max Verstappen non abbandonerà la Red Bull per il ...

Calciomercato Juventus : conferme Dall’Inghilterra - Dybala niente Tottenham e non solo : Calciomercato Juventus – Arrivano direttamente dall’Inghilterra le ultime novità relative al Calciomercato della Juventus. I bianconeri, dopo aver perso Lukaku a favore dell’Inter, rischiano adesso di trovarsi con un reparto avanzato identico o quasi a quello dello scorso anno. La situazione è preoccupante ma c’è ancora tempo per rimediare. Oltre a Dybala desiderato dal Tottenham, anche un altro […] More

De Laurentiis a ESPN : “I costi maggiorati dei calciatori dipendono Dall’Inghilterra” : ESPN ha pubblicato un altro stralcio delle dichiarazioni rilasciate da Aurelio De Laurentiis da Miami. Il primo ve lo abbiamo sottoposto già questa mattina. Il presidente, stavolta, si è soffermato sula capacità di spesa delle squadre inglesi, ben al di sopra di quella degli altri club. “Il problema dei costi maggiorati dei calciatori dipende dall’Inghilterra, perché lì ci sono tanti soldi, molti di più rispetto a Spagna, Italia, ...

Calciomercato Juventus : 35 milioni di euro in arrivo Dall’Inghilterra : Calciomercato Juventus: secondo quanto riferito da il “Times”, il Wolverhapton ha avanzato un’offerta di 35 milioni di euro per il difensore bianconero Daniele Rugani. Daniele Rugani rimane uno dei nomi più vicini a lasciare presto la rosa della Juventus. Come già avevamo detto nei scorsi giorni, il giocatore ha parecchio mercato in Inghilterra. Calciomercato Juventus: […] More

Dall'Inghilterra : Cristiano Ronaldo avrebbe consigliato a Dybala di andare allo United : Il mese di agosto potrebbe regalare grandi novità per quanto riguarda il calciomercato: a livello europeo si attendono notizie sul fronte Pogba-Manchester United e Neymar-Paris Saint Germain, mentre in Serie A le società più attive sono proprio quelle di vertice. In particolar modo Napoli, Inter e Juventus potrebbero effettuare importanti acquisti: la compagine campana è alla ricerca di un esterno offensivo, mentre quella milanese deve ...

Dall'Inghilterra - Cristiano Ronaldo avrebbe detto si a scambio Dybala-Lukaku : Il mese di agosto potrebbe regalarci diverse sorprese di mercato, in Serie A ma in generale anche in Europa: due dei top player che potrebbero cambiare squadra sono Pogba e Neymar. Il francese vuole lasciare il Manchester United e potrebbe trasferirsi al Real Madrid mentre Neymar apprezzerebbe un ritorno al Barcellona. Per quanto riguarda invece la Serie A potrebbe delinearsi nei primi giorni di agosto un clamoroso scambio che coinvolgerebbe un ...