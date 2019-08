Zingaretti insiste | Serve discontinuità | M5S | Conte unico

Fonte : blogo

(Di domenica 25 agosto 2019) Il Presidente della Repubblica aspetta una risposta in tempi brevi, ma Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sembrano lontani da una soluzione. Oggi Nicolaha parlato in conferenza stampa ed ha assicurato di essere "al lavoro per un patto di governo e non per costruire ultimatum, veti o contrapposizioni". Al tempo stesso, però, ha aggiunto che "l'Italia non capirebbe un rimpastone del governo caduto".Per questo motivo, secondo, la figura di un nuovo Premier è fondamentale: "In un governo di svolta elacredo debba essere garantita anche da un cambio di persone, ci sono opinioni differenti ma ribadisco la mia posizione, anche convinto che si troverà una soluzione in un confronto. Noi ci impegneremo per trovarla e sono convinto che la troveremo. Al momento ancora non si è determinata"., insomma, continua ad ostentare ...

lorepregliasco : Di Maio con Zingaretti insiste su Conte, il M5S dice che non è possibile nessun confronto se ci sono veti. Sembra… - repubblica : Governo, Fico si sfila. Nuova telefonata con Zingaretti, Di Maio insiste su Conte [news aggiornata alle 14:27] - Agenzia_Ansa : #Governo #M5s insiste su #Conte: 'Nessun confronto con veti #Zingaretti'. Segretario Pd non accetta. Renziani sping… -