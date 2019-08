Wanda Nara | sesta gravidanza e presunti tradimenti | lo sfogo a Tiki Taka

Wanda Nara spegne i sogni del Napoli : “Icardi resta all’Inter! Io la più grande stronza d’Italia ma…” : Wanda Nara spegne le voci di mercato intorno a Icardi: niente trasferimento al Napoli, ‘Maurito’ vuole solo l’Inter. Rifiutata anche la Juventus “Se Icardi ha rifiutato il Napoli? Abbiamo tanti amici di Napoli, ma sono le società che decidono. Sarò scomoda perché sono la moglie, ma uno che fa 120 gol a 26 anni fa comodo a qualunque squadra”. Si è espressa così, nello studio di Tiki Taka, Wanda Nara, moglie e agente del ...

Wanda Nara a Tiki Taka annuncia il futuro di Icardi : “rimane all’Inter” : ”Icardi alla Juve? Secondo me rimane all’Inter, e’ stato coerente con quello che ha detto a inizio mercato. Se resta al 100%? Credo di si’. Posso portare mille offerte ma e’ lui che decide”: sono le dichiarazioni di Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, a Tiki Taka. ”Pensa che ancora non e’ finita – spiega – vuole giocare all’Inter”. “Ci sono state ...

Wanda Nara : «Mauro (Icardi) vuole rimanere all’Inter. Non andrebbe nemmeno alla Juventus» : Ospite fissa della trasmissione tv Tiki Taka, Wanda Nara ha ovviamente parlato del futuro di Icardi. Wanda Nara ha detto in maniera piuttosto chiara che Mauro Icardi non ha mai voluto lasciare l’Inter. «Io ho sempre lavorato perché sono una professionista. Ma Mauro non vuole lasciare l’Inter. Non ha mai voluto lasciare l’Inter. Non c’entra la casa nuova. Se dovesse arrivare oggi un’offerta della Juventus, lui non ...

Wanda Nara : «Il Napoli? Senta l’Inter. Rifiutata qualsiasi proposta che non fosse l’Inter» : Ospite fissa della trasmissione tv Tiki Taka, Wanda Nara ha ovviamente parlato del futuro di Icardi. Dichiarazioni sempre sibilline. Rispondendo a una domanda, ha confermato che Icardi ha rifiutato qualsiasi proposta che non fosse l’Inter. A proposito del Napoli e delle telefonate di De Laurentiis, ha detto: «Abbiamo tanti amici a Napoli, ma non prendiamo una decisione noi. Devono sentire le società. Uno come Icardi fa comodo a tutte le ...

Adl strappa il “sì” di Wanda Nara - affare fatto al 50% : Il portale calciomercato.com riporta gli sviluppi sulla trattativa Icardi-Napoli. Adl ha convinto Wanda Nara. Adl-Wanda Nara – Ottenuto l’ok della moglie-agente. Llorente “Il Napoli segue Llorente, lo ha bloccato: questa sera è andato in scena un incontro con il suo entourage, già presente a Firenze, come dimostra la visita di Frank Trimboli (accompagnato da Dario Ristori) al centro sportivo viola nella mattinata di ...

Inter-Icardi - nuovi indizi di mercato : il post social di Wanda Nara non promette nulla di buono [FOTO] : La moglie-agente di Icardi ha postato una foto su Twitter insieme alle wags nerazzurre, lanciando un indizio di mercato La strategia di Wanda Nara e Mauro Icardi sembra ormai essere piuttosto chiara, i due non vogliono muoversi da Milano e le ultime puntate social lo dimostrano. Dopo il video e le foto della nuova casa in costruzione con vista sulla sede dell’Inter, la moglie-agente dell’attaccante argentino ha postato una foto ...

Inter - Wanda Nara manda messaggi subliminali via social : “Un nuevo año juntas” : Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, continua a mandare messaggi ‘subliminali’ via social. Dopo il video della nuova casa milanese, con vista sulla sede dell’Inter, Wanda Nara sembra ribadire l’intenzione di non volersi muovere da Milano, postando su Twitter una foto assieme alle compagne di altri giocatori nerazzurri, con un messaggio abbastanza chiaro: “Un nuevo ...

Wanda Nara “rimbalzata” da Maria De Filippi : voleva condurre Amici Vip ma… : Mentre continua la telenovela sul futuro calcistico di Mauro Icardi, la moglie e agente Wanda Nara pensa al suo futuro televisivo. Non in Argentina ma in Italia, nelle scorse settimane si sarebbe presentata al cospetto di Maria De Filippi e del suo gruppo di lavoro per sostenere un provino per Amici Vip. Lo storico talent show di Canale 5 per la prima volta avrà una edizione dedicata ai volti noti e la bella modella, secondo il settimanale Chi, ...

Amici Vip : Maria De Filippi potrebbe condurre prima puntata - Wanda Nara respinta (RUMORS) : Numerosi telespettatori attendono con ansia il nuovo talent show, Amici Vip. Fino ad ora si sapeva che la conduzione del programma era stata affidata alla showgirl svizzera Michelle Hunziker. Tuttavia, qualche ora fa è giunta notizia da Tv Blog che potrebbe essere Maria De Filippi ad avviare la trasmissione. Infatti, secondo un'indiscrezione, la conduttrice di Uomini e Donne, Amici e C'è posta per te dovrebbe presentare solamente la prima ...

Topless mozzafiato per Wanda Nara : Estate di fuoco per Wanda Nara, che se da un lato deve far fronte al calciomercato per trovare rapidamente la migliore soluzione per suo marito, dall'altra "coccola" i suoi seguaci con foto decisamente hot. Mentre si discute il futuro lavorativo di suo marito Mauro Icardi, Wanda Nara continua a essere una delle protagoniste indiscusse dell'estate social 2019. La showgirl e procuratrice argentina sa come attirare a se ...

Wanda Nara vorrebbe (anche) la conduzione di «Amici Vip» : Wanda Nara, la regina dei social in 100 fotoWanda Nara, la regina dei social in 100 fotoWanda Nara, la regina dei social in 100 fotoWanda Nara, la regina dei social in 100 fotoWanda Nara, la regina dei social in 100 fotoWanda Nara, la regina dei social in 100 fotoWanda Nara, la regina dei social in 100 fotoWanda Nara, la regina dei social in 100 fotoWanda Nara, la regina dei social in 100 fotoWanda Nara, la regina dei social in 100 fotoWanda ...

AFFARE ICARDI – Wanda Nara e ADL potrebbero incontrarsi a Capri : ICARDI – Secondo Il Mattino ci potrebbe essere un incontro a Capri tra ADL e Wanda Nara Il quotidiano partenopeo riporta che tra ADL e Wanda Nara ci sarebbe stato un nuovo contatto e che nelle ultime 48 ore si sarebbero sentiti telefonicamente anche con una certa frequenza. In pratica, i due avrebbero anche trovato un accordo per ingaggio (7 milioni a stagione rispetto agli attuali 4.5) e diritti d’immagine. Per completare il ...

Wanda Nara Crea Scalpore ad Amici Vip! : Amici Vip: ancora poche certezze sul cast dei concorrenti, sebbene alcuni nomi esclusi tornino ad essere di nuovo tra i papabili. E Wanda Nara avrebbe desiderato un ruolo di prestigio per il programma… Ecco di cosa si tratta! Manca sempre meno tempo all’inizio di Amici Vip, e continuano ad arrivare notizie contrastanti sui possibili partecipanti del talent show innovativo che sarà condotto da Michelle Hunziker. Il settimanale ...

Mediaset - Amici Vip e il caso Wanda Nara : "Voleva il posto della Hunziker - le hanno detto no e lei va in Rai" : Manca poco all'esordio dell'attesissimo nuovo format di Maria De Filippi Amici Vip. La curiosità è grande per questa variante dello storico programma di Canale5 che, nel corso degli anni, ha lanciato sulla scena tanti artisti ora amatissimi. Diversi rumors volevano tra i possibili concorrenti Wanda