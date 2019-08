LIVE Parma-Juventus | Serie A 2019 in DIRETTA | programma | orario d’inizio e tv Come

Fonte : oasport

(Di sabato 24 agosto 2019) La 118ª edizione diA, la 88ª a girone unico, è pronta a cominciare con. Quest’oggi, 24 agostoalle ore 18, i campioni d’Italia in carica aprono la massimaitaliana allo Stadio Tardini contro i Crociati di Roberto D’Aversa. Si tratta della 48ª sfida tra le compagini inA, con lain vantaggio 22 a 10 nei confronti, mentre sarà la quarta volta che si sfidano nella partita inaugurale. La prima volta nella stagione 1990/91, unica sconfitta casalinga in un match inaugurale inA per i Ducali, quindi all’esordio alloStadium nel 2011/12 e l’anno dopo, sempre con vittorie bianconere. Propriol’anno scorso in Emilia ad inizio settembre, quando finì 2-1 per lacon i gol di Matuidi e Mandzukic intervallati dal pareggio provvisorio di Gervinho. Le due squadre arrivano dopo una pre-season altalenante. La Vecchia Signora ...

