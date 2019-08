Governo | Paragone | ‘se accordo con Pd salta mia presidenza commissione Banche’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2019) Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Se si fa una maggioranza col Pd nessuno può contare più sulla mia disponibilità” per ladellaparlamentare di inchiesta sulle Banche. Lo dice Gianluigi, senatore M5S, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “è evidente -spiega- che non potrei accettare di essere votato dalla Boschi. Anzi il fatto che il Pd voglia mettere la Boschi nellaè la prova che quel partito non è cambiato”. Ribadendo la sua preferenza per elezioni anticipate, “se dovessi scegliere un partner di-aggiunge- cercherei uno spiraglio con la Lega, partito che, come il Movimento, si è battuto contro il sistema liberista e finanziario che taglia fuori l’economia reale, le famiglie, le piccole imprese”. L'articolo, ‘secon Pd ...

