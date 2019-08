Previsioni astrologiche 25 agosto | Leone lungimirante | Capricorno creativo

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 23 agosto 2019) Domenica 252019 troviamo la Luna nel segno dei Gemelli mentre il Nodo Lunare si troverà sui gradi del Cancro. Mercurio sosterà innel frattempo Marte, Venere ed il Sole stazioneranno in Vergine. Plutone e Saturno permarranno nell'orbita delcome Giove che continuerà il suo moto in Sagittario. Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed Urano continuerà il suo transito in Toro. Flirt per Ariete Ariete: flirt. Le posizioni astrali domenicali doneranno ai nativi qualche possibilità per incontri mozzafiato con tipologie di persone che solitamente non frequentano. Probabili flirt focosi ma poco durevoli. Toro: polivalenti. Domenica in cui i nati Toro, con ogni probabilità, potranno dedicarsi a più attività contemporaneamente portandole ottimamente a compimento tutte quante. Amore in ripresa durante le ore serali....

