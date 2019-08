Terremoto Centro Italia | vicesindaco Accumoli | “Nessun passo in avanti sulla

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) ”La situazione è ferma a com’era l’anno scorso. Non è stato fatto alcunin, né per quanto riguarda la ricostruzione, per la quale ci aspettavamo uno snellimento delle procedure, né per i proprietari delle seconde case, che non possono ancora tornare sul territorio in aree attrezzate. Dopo la legge 89 del 2018, che prevedeva il loro ritorno, c’è stato un anno di fermo: l’ordinanza attuativa del Commissario è stata emanata solo a maggio di quest’anno”. Così all’AdnKronos Stefano Petrucci, primo cittadino di Accumuli durante i terribili giorni del sisma del 24 agosto 2016 ed oradel comune reatino che fu epidelnel. Roberto Monaldo/LaPresse Nonostante i cittadini abbiano ripreso ad animare le strade dela partire dal 2017, i proprietari delle seconde case, ”volano ...

