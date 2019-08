Serie A | Toni dice la sua sui grandi bomber | “Cristiano Ronaldo re | sarà l’anno di

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Luca, ex grande attaccante della Fiorentina e della Nazionale campione del mondo nel 2006, ha detto la sua suidella prossimaA, in un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”. Si parte, ovviamente, da Cristiano. «Cristiano vincerà la classifica cannonieri. Ci tiene molto, l’ha vinta sia in Inghilterra sia in Spagna: gli manca l’Italia». Si passa poi a Dybala. «Hapotenzialità, ma da una seconda punta come lui mi aspetto almeno 15 reti. Non solo belle giocate. E dovrebbe cominciare a fare gol sporchi». Su Higuain e Mandzukic. «A me piaceva essere protagonista dovunque. Capisco però che lasciare la Juve sia difficile, soprattutto adesso. Io arrivai in un momento particolare, sarei rimasto lì volentieri, ma Conte fece altre scelte. Comunque almeno uno tra Higuain e Mandzukic alla fine andrà via».si mette poi nei panni di ...

