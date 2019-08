Diabolik | funerali al Divino Amore | tensione e saluti romani | malore per la moglie di

Diabolik - Roma sud blindata per i funerali. Saluti romani all’arrivo della bara nera. La figlia alla polizia : “Guarda che avete fatto” : Un intero quadrante a sud di Roma militarizzato per i funerali di Fabrizio Piscitelli. La salma di ‘Diabolik‘ – così com’era conosciuto il capo ultras degli Irriducibili della Lazio ucciso il 7 agosto scorso con un colpo di pistola alla nuca – arriva in una bara completamente nera al Santuario del Divino Amore, dove il questore della Capitale, Carmine Esposito, ha disposto le esequie in “forma privata”, ...

