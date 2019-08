Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Al di là dell’incredibile peso tecnico tattico che il neo acquisto delpotrà avere per la squadra, cè un altro aspetto molto importante da considerare, quello strettamente legato al marketing. Lo fa notare il giornalista del Sole24Ore Marcosul suo account Twitter. Con l’arrivo in azzurro diil club di De Laurentiis silaal, unincredibilmente passionale che potrebbe risultare determinante dal punto di vista commerciale per la società azzurra L’importanza economica dell’acquisto di un giocatore come: dare a @sscla priorità di accesso in unincredibilmente passionale come quello(ora andranno create le condizioni per approfittarne in ambito commerciale) — Marco(@Marco) August 21, 2019 L'articolo: conil ...

napolista : Bellinazzo: con #Lozano il #Napoli si apre la strada al mercato messicano Il giornalista del Sole24Ore su Twitter s… - PiKristian : @gianlucarossitv Se quindi legge il Sole24Ore, avrà letto gli articoli di Bellinazzo &Co secondo cui l'Inter invest… -