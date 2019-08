“Bella | però…” Paola Ferrari senza freni contro Diletta Leotta e non solo

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2019) È ancora polemica tra. Anzi, verrebbe da dire guerra, sfida, battaglia, visto che le due si punzecchiano ormai da tantissimo tempo. Due versanti televisivi diversi, Rai da una parte e Dazn dall’altra, due identikit diversi. Ma stavolta, dopo mesi di parole sussurrate e di frecciatine velate, la conduttrice di Rai Due decide di andarci giù pesante e usare parole particolarmente sferzantila collega. Lo fa direttamente dalle colonne del settimanale di Gossip Chi, dove risponde a domande relative alle sue colleghe, alle varie giornaliste sportive che sono entrate nel cuore degli italiani, a cominciare da Ilaria D’Amico: “Mi piace molto, ha uno stile unico ed è molto preparata, ha grande fascino ed è stata coraggiosa a fidanzarsi con Buffon sapendo che questa cosa non l’avrebbe aiutata.” Ma le parole più pesanti sono quelle su. Continua a ...

