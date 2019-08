Martina Nasoni | come sta e quando verrà operata al cuore

Daniele Dal Moro reagisce alle critiche : Martina Nasoni è scappata? : Daniele Dal Moro nella bufera: l’ex di Martina Nasoni si difende Non c’è giorno che passa senza che Daniele Dal Moro venga diffamato sui social dai detrattori. Proprio il suo account Instagram è diventato il campo di battaglia tra l’ex concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello Vip e chi non ha proprio stima di lui, anche alla luce dalla recente separazione da Martina Nasoni. Il veronese, figlio del deputato del ...

Martina Nasoni del Grande Fratello sbotta : frecciata all’ex Daniele? : Martina Nasoni lancia nuova frecciatina all’ex Daniele Dal Moro? La ragazza con il cuore di latta Martina Nasoni è tornata a sfogarsi sui social. Sul suo profilo Instagram, la vincitrice del Grande Fratello 16 ha condiviso un aforismo: “Avrai vinto quando guarderai negli occhi di chi ti ha ucciso e non proverai più dolore”. Queste parole sono indirizzate all’ex fidanzato Daniele Dal Moro? In una recente intervista a Spy, ...

Grande Fratello - il triste annuncio di Martina Nasoni : "Devo operarmi di nuovo al cuore". E su Dal Moro... : Dovrà sottoporsi a un nuovo intervento al cuore Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello. La gieffina ha confessato al settimanale Spy che il suo "pacemaker va cambiato: a breve dovrò operarmi di nuovo" e "l'idea mi spaventa...". A causa di una malattia cardiaca congenita Martina ha già subito

Martina Nasoni - la vincitrice del Grande Fratello dovrà essere operata di nuovo al cuore : “Sono spaventata” : La “ragazza con il cuore di latta” vincitrice del Grande Fratello, Martina Nasoni, ha rivelato al settimanale Spy che a breve dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento al cuore a causa del disturbo cardiaco congenito di cui soffre dalla nascita. “Il mio pacemaker va cambiato: a breve dovrò operarmi di nuovo. L’idea mi spaventa“, ha raccontato. Poi Martina è tornata a parlare della sua relazione con Daniele dal Moro con cui ...

Martina Nasoni si sfoga e ammette : “Mille pensieri - mille dubbi” : Grande Fratello, Martina Nasoni pensierosa sui social: lo sfogo In queste ore Martina Nasoni si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social. La vincitrice del Grande Fratello ha ammesso di aver passato una giornata pensierosa, sottolineando: “Ero lì, fra i mille pensieri, fra i mille dubbi, fra le mille domande […] Potrò scontrarmi con le persone più false (o le più vere) ma c’è una cosa che non dimenticherò mai: me, le ...

Martina Nasoni si emoziona per un regalo di una fan : “Che belli che siete!” : Martina Nasoni riceve un regalo da una fan e si emoziona. Le sue parole Martina Nasoni, oltre ad essere una ragazza molto simpatica ed ironica è anche molto sensibile. In vacanza in Puglia con i suoi amici e la sua famiglia, Martina si sta godendo il meritato relax dopo un inizio d’estate un pochino turbolento, […] L'articolo Martina Nasoni si emoziona per un regalo di una fan: “Che belli che siete!” proviene da Gossip e ...

