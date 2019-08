Dal 21 agosto le celebrazioni per San Vito a Chiaramonte Gulfi

Una Vitatrame Dal 26 al 31 agosto : Arturo decide di operarsi : Torna lo spazio dedicato a Una Vita, lo sceneggiato iberico che narra le vicende appassionanti di alcune famiglie altolocate all'interno di un palazzo signorile della Madrid del diciannovesimo secolo. Nelle puntate in programma da lunedì 26 a sabato 31 agosto su Canale 5, Ursula Dicenta verrà internata in manicomio, mentre Arturo Valverde si farà convincere da Silvia a sottoporsi a un intervento per risolvere i problemi alla vista. Una Vita: ...

Oroscopo del weekend Dal 23 al 25 agosto : giorni non ottimali per i Pesci : agosto è giunto ormai al suo termine ed il penultimo weekend del mese si preannuncia interessante, secondo l'Oroscopo, per la maggior parte dei segni zodiacali. Il Toro si troverà in un periodo positivo per il lavoro, mentre il Leone sarà pronto ad affrontare viaggi di piacere. I nati sotto al segno dei Pesci, invece, affronteranno questo fine settimana sottotono, ma non è assolutamente il caso di deprimersi. Di seguito le previsioni nel ...

Anticipazioni Bitter Sweet - Trama Puntate Dal 26 al 30 agosto 2019 : Arriva l’Ex Fidanzata di Ferit! : Anticipazioni Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore, Trama Puntate dal 26 al 30 agosto 2019: un nuovo ingresso distrugge gli equilibri faticosamente raggiunti da Ferit e Nazli, mentre Demet passa al contrattacco con suo marito… Nelle future Puntate di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, i telespettatori assisteranno a colpi di scena e nuovi ingressi. La soap opera turca tiene sempre con il fiato sospeso i suoi seguaci ...

Bitter Sweet - anticipazioni 21 agosto : Deniz difende Asuman Dalle accuse dell'Aslan : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv turca trasmessa da oltre un mese che sta riscuotendo un enorme successo in Italia. Nelle puntate trasmesse mercoledì 21 agosto su Canale 5, dopo l'appuntamento con Una Vita, Deniz Kaya prenderà le difese di Asuman Piran quando sarà accusata da Ferit Aslan e Nazli di aver raccontato al musicista che si sono sposati per finta. Bitter Sweet: riassunto ...

Una vita - trame Dal 26 al 31 agosto : la Dicenta reclusa in manicomio : Una vita, la popolare soap spagnola vivrà una settimana davvero movimentata. Le trame relative alle puntate in onda dal 26 al 31 agosto, rivelano che Ursula verrà rinchiusa in manicomio dopo l'arrivo di suo padre ad Acacias. Intanto, Samuel pur di non lasciar vivere felici Diego e Blanca progetterà di uccidere il piccolo Moises, mentre Arturo accetterà di farsi operare. Infine, Diego tornerà ad avere dei sospetti su suo fratello. Una vita, Il ...

Oroscopo settimanale Dal 26 agosto all'1 settembre : cambiamenti per Leone - Vergine ansiosa : Le previsioni degli astri dal 26 agosto all'1 settembre si prospettano piene di impegni sul lavoro per il Toro mentre lo Scorpione sarà pieno di energie. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: a livello lavorativo sarete molto indaffarati e vi destreggerete tra le richieste dei vostri superiori. Chi ha un'attività in proprio potrà aver modo di portare avanti dei progetti molto importanti. In ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate Dal 26 al 30 agosto 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019: Marina incontra Aldo Leone per fare il punto della situazione giudiziaria di Arturo, ma la smania di stringere i tempi per ottenere la riabilitazione del padre la porta a compiere un passo azzardato. Le vacanze di Otello, Michele e Silvia sono agli sgoccioli, ma i giorni passati a stretto contatto saranno bastati a rinsaldare il rapporto tra Otello e ...

Soffocata da un boccone al pranzo di Ferragosto - muore dopo giorni in ospeDale : Entrata in coma quasi subito, per lei non c'è stato niente da fare. La famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi

BEAUTIFUL - anticipazioni e trame puntate Dal 26 al 30 agosto 2019 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019: Carter, avvocato di Katie, inserisce agli atti il certificato del matrimonio tra Katie e Thorne. Vengono interrogati i testimoni: Thorne, Ridge, Liam e Katie. Ognuno racconta al giudice la propria storia con Bill. Altri aspettano fuori dall’aula, in attesa di testimoniare. Alla fine dell’udienza il giudice è già pronto ad emettere la sua sentenza. Nel ...

BITTER SWEET - anticipazioni e trame puntate Dal 26 al 30 agosto 2019 : anticipazioni settimanali BITTER SWEET – Ingredienti d’amore, trame puntate da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019: È il compleanno di Ferit e Nazli gli organizza una festa a sorpresa invitando vecchi amici tra cui anche Pelin, la quale sembra essere un grande amore di Ferit (che però poi ha tradito). Hakan mette un’altra spia all’interno dell’azienda di Ferit. Fatos ha un appuntamento importante di lavoro con uno ...

UNA VITA - anticipazioni e trame puntate Dal 26 al 31 agosto 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da lunedì 26 a sabato 31 agosto 2019: Arturo racconta ai vicini che sta diventando cieco; Silvia nel frattempo svela a Felipe che ha trovato un medico in grado di curare Arturo. Flora cerca di consolare Peña, ancora rinchiuso in prigione, ma l’uomo è ormai convinto del fatto che verrà condannato a morte; la Barbosa non si arrende e chiede a Felipe di difendere Peña. Ursula si trova ...

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate Dal 26 al 30 agosto 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019: Mauricio porta Fe al dispensario: le condizioni della donna, ferita da un colpo di pistola sparato da Faustino, sono disperate. Antolina vede Isaac parlare con un tipo misterioso e decide di approfondire meglio la faccenda. Carmelo e Don Berengario si accordano sulla versione da dare agli inquirenti riguardo le morti di Eustaquio e Lamberto Molero. ...

Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate Dal 26 agosto al 1 settembre 2019 : Eva e Christoph Partono Insieme! : Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate da lunedì 26 agosto a domenica 1 settembre 2019: Eva smaschera Christoph, Natascha e Jessica stringono un patto Anticipazioni Tempesta d’amore: Christoph tesse un intrigo per partire da solo con Eva! Tina scopre le bugie di Ragnar, mentre Natascha e Jessica raggiungono un accordo segreto! Il legame tra Denise ed Henry si rafforza sempre più. Annabelle tenta di riavvicinarsi a Joshua, ...

In sala Dal 21 agosto “Il Re Leone” - con le voci Elisa e Mengoni : Al cinema dal 21 agosto nelle sale italiane il nuovo film Disney diretto da Jon Favreau "Il Re Leone", che riporta sul grande schermo gli amati protagonisti del classico Disney del 1994 in una veste completamente nuova e vanta nella versione italiana uno straordinario cast di voci. La voce di Simba è quella del recordman e star del pop italiano Marco Mengoni, la star internazionale Elisa è la voce di Nala, amica di Simba fin da cucciola. "Le due ...