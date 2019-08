Traffico Roma del 19-08-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 18-08-2019 ore 19 : 30 : LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE. SULLA A24 Roma TERAMO, CODE ALLA BARRIERA DI Roma EST, IN INGRESSO A Roma. CODE ANCHE ALLA BARRIERA DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD, SEMPRE VERSO IL RACCORDO ANULARE. PRESTARE ATTENZIONE, A CAUSA DI UN INCIDENTE NEL QUARTIERE GIANICOLENSE, IN VIA VIRGINIA AGNELLI, SI RALLENTA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI COLLI PORTUENSI. RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA ...

Traffico Autostrade 18 agosto/ Bollino rosso - code : caos sulla Roma-Fiumicino : Traffico Autostrade 18 agosto, 5 km di coda sull'A14 a causa di un'auto in fiamme. Disagi sulla A91 Roma-Fiumicino a causa di un incidente: le ultime.

Traffico - incidente sulla Roma-Fiumicino : rallentamenti : Chiuse entrambe carreggiate per qualche decina di minuti per consentire l'intervento dell'eliambulanza

