Il licenziamento di Meredith | Alex e Richard in Grey’s Anatomy 16 | quale futuro per i

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 19 agosto 2019) Grey's16 ripartirà esattamente dai fatti del finale della quindicesima stagione e tra i più clamorosi c'è sicuramente ildida parte della Bailey. Tutti a vario titolo coinvolti nella truffa assicurativa ordita dalla Grey per consentire ad una bambina immigrata clandestinamente negli Stati uniti di ottenere un'operazione chirurgica necessaria, i tre medici devono affrontare le conseguenze del loro gesto di disobbedienza civile. Per il medical drama è in assoluto la prima volta che tre medici - e in particolare tre dei quattro protagonisti storici presenti sin dalla prima stagione della serie - sono licenziati dall'ospedale. Si apre così un terreno assolutamente inedito da esplorare: cosa farannose non potranno più esercitare la loro professione di chirurghi al Grey Sloan e probabilmente anche altrove visto ...

OptiMagazine : Il licenziamento di #Meredith, #Alex e #Richard in #GreysAnatomy16: quale futuro per i medici storici della serie?… -