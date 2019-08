Monster Hunter World Iceborne | la personalizzazione della casa al centro di un nuovo

Pubblicato un nuovo video dedicato a Monster Hunter World : Iceborne ed alla armatura a scaglie di Jagras : Senza dubbio il focus di Monster Hunter: World è sempre stato l'andare a caccia di pericolosissimi mostri, tuttavia sono molti i giocatori che amano equipaggiare i propri personaggi con armature ed accessori, al fine di differenziarsi dagli altri. A tal proposito, Capcom ha deciso di pubblicare un nuovo trailer dedicato ad Iceborne (nuova espansione a tema artico), in cui viene mostrata un nuovo set.Parliamo infatti dell'armatura Master Rank ...

Monster Hunter World : una mod consente di giocare come Triss e Yennefer di The Witcher 3 : Il modder 'crimsonfaust' ha pubblicato due nuove mod per Monster Hunter World. come suggerisce il titolo, queste mod ti consentono di giocare come Triss Merigold e Yennefer di The Witcher 3.Purtroppo non esistono mosse o abilità particolari utilizzando questi due personaggi in quanto si tratta solamente di un rework delle texture. Però, dato che CD Projekt RED e Capcom avevano stretto una collaborazione è fantastico vedere l'arrivo dei ...

Scopriamo nuove creature di Monster Hunter World Iceborne grazie ad alcune immagini : Monster Hunter World Iceborne ci da un assaggio di cosa ci aspetta non appena calcheremo le lande del nuovo DLC di gioco.Come possiamo vedere, sono sempre più numerose le informazioni divulgate sull'espansione in arrivo e le nuove creature che saremo chiamati a cacciare. Riportiamo infatti di seguito alcune immagini di gioco, condivise dagli sviluppatori via Twitter, grazie alle quali possiamo scoprire tre nuovi mostri che dovremo affrontare, ...

Monster Hunter World : Iceborne arriverà su PC nel 2020 : Nelle ultime ore Capcom ha ufficialmente annunciato che la versione PC di Iceborne (espansione a tema artico di Monster Hunter World) sarà disponibile a gennaio del 2020.Inoltre alcuni video pubblicati da Arekkz ci mostrano le sottospecie Viper Tobi-Kadachi e Coral Pukei Pukei mostrate durante un evento dedicato. "Una regione differente, ricca di vita endemica. Numerosi mostri che si rincorrono e si scatenano in lotte territoriali. Una nuova ...

Monster Hunter World : i fan richiedono a gran voce l'introduzione di Godzilla nel gioco : Come ormai saprete, Monster Hunter: World è stato un enorme successo per Capcom. Non solo è il gioco più venduto di sempre del publisher, ma ha continuato a ricevere aggiornamenti dal lancio dell'anno scorso. Anche se Monster Hunter: World ha già molto da offrire e presto si arricchirà con l'imminente espansione Iceborne, alcuni fan sognano ancora più contenuti.In un recente thread sul subreddit ufficiale di Monster Hunter: World, un giocatore ...

Monster Hunter World : Iceborne - il Glavenus protagonista di un nuovo video gameplay : Durante l'Ani-Com & Games di Hong Kong, Capcom ha presentato nuove sequenze di gioco tratte da Iceborne, la nuova espansione di Monster Hunter World.Per l'occasione il producer Ryozo Fujimoto e il director Kaname Fujioka hanno mostrato per la prima volta una caccia con protagonista il Glavenus, mostro apparso per la prima volta in Generations per 3DS e che debutterà nel nuovo Mondo a settembre. La missione si svolge nella Foresta Antica e ...

New World Into the Depths : questo marchio potrebbe avere a che fare col futuro di Monster Hunter : Capcom ha recentemente registrato un nuovo marchio, si tratta di Shinsekai: Into the Depths e quanto pare potrebbe avere a che vedere con col futuro di Monster Hunter.la cosa interessante è che secondo Google Traduttore, Shinsekai è un termine giapponese che tradotto vuol dire New World, se consideriamo che la nuova espansione di Monster Hunter World (Iceborne) è ambientata in una terra chiamata The New World, è lecito pensare che questo nuovo ...

Monster Hunter World Iceborne : Capcom annuncia l'Acidic Glavenus - in arrivo altre sottospecie : Durante il Comic-Con di San Diego, Capcom ha svelato un nuovo mostro di Monster Hunter World: Iceborne, l'Acidic Glavenus.Si tratta di una sottospecie del Glavenus classico (che tra l'altro è stato il protagonista dell'ultimo trailer) che popolerà la Valle Putrefatta e apparirà nelle missioni di Rango 4 del nuovo sistema Master Rank che verrà introdotto con la massiccia espansione.In battaglia la coda dell'Acidic Glavenus con il passare del ...

Monster Hunter World supera quota 13 milioni di copie vendute : Le distribuzioni totali in tutto il mondo e le vendite di download digitali per Monster Hunter: World hanno superato quota 13 milioni, ha annunciato Capcom.I numeri relativi alle copie del gioco distribuite sono stati segnalati l'ultima volta all'inizio di febbraio e ci parlavano di 11,9 milioni di unità piazzate.Per celebrare il traguardo, Capcom offre a tutti i giocatori un pacchetto speciale di oggetti, che può essere richiesto come Bonus di ...

Monster Hunter World e The Witcher 3 di nuovo insieme in un evento crossover : Capcom ha organizzato un nuovo evento crossover che coinvolge i due apprezzati Monster Hunter: World e The Witcher 3.Dopo l'appuntamento proposto lo scorso febbraio, Monster Hunter: World e The Witcher 3: Wild Hunt saranno presto i protagonisti di un nuovo evento crossover. L'iniziativa inizierà il 26 luglio e si concluderà giovedì 29 agosto."I cacciatori di livello 50 o superiore potranno partecipare alla sfida multiplayer, Contract: Woodland ...

Monster Hunter World : tutti i passati festival torneranno il 26 luglio : Capcom ha annunciato un nuovo evento per Monster Hunter World che darà modo a tutti i giocatori di partecipare a tutti i passati festival di Astera.A partire dal 26 luglio per cinque settimane infatti si alterneranno il festival fiori di primavera, festival tramonto d'estate, festival raccolto d'autunno, festival stelle d'inverno, festival di ringraziamento.Questo significa che tutti i giocatori, anche quelli che hanno iniziato da poco a ...

Gli sviluppatori di Monster Hunter World : Iceborne parlano della difficoltà del gioco : Che grado di sfida ci proporrà Monster Hunter World: Iceborne? Stando ad un'interessante intervista con il direttore esecutivo nonché direttore artistico di Capcom, Kaname Fujioka, abbiamo avuto modo di distinguere due approcci diversi alla difficoltà del gioco, in particolare di Iceborne.Ebbene, come probabilmente saprete, per accedere a questo contenuto sarà necessario aver completato la campagna del gioco principale, Monster Hunter World. ...

Monster Hunter World : Iceborne ci porta alla scoperta di nuovi mostri in un imperdibile trailer : Oggi Capcom ha condiviso un nuovo trailer e un video di aggiornamento degli sviluppatori ricco di nuovi dettagli per Monster Hunter World: Iceborne, l'attesissima massiccia espansione di Monster Hunter: World. L'ultimo filmato offre una panoramica delle sottospecie dei mostri, uno sguardo al nuovo hub di raccolta nella sede Seliana oltre ad altri miglioramenti e integrazioni al gameplay.Ecco il comunicato ufficiale:Le sottospecie dei mostri si ...

Iceborne sarà l'ultima espansione di Monster Hunter World : Iceborne è la nuova grande espansione di Monster Hunter World e stando a quanto affermato dagli sviluppatori sarà la prima ed ultima. Questo perché Capcom vede Iceborne come un DLC che va ad integrarsi con il comparto narrativo ed il mondo di gioco, dunque parliamo della sola espansione per il gioco principale.Come riporta VG247, il Producer Ryozo Tsujimoto ha confermato il tutto durante una recente intervista, aggiungendo anche alcuni dettagli ...