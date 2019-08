Turista francese scomparso  in Cilento da otto giorni La telefonata al 118 | «Non so dove

Turista francese scomparso in Cilento da 8 giorni : nessuna traccia. La madre : «Aiutateci» : Ha chiesto soccorso con il cellulare dicendo di essere caduto e di essersi rotto le gambe, da allora non è stato più possibile rintracciarlo. Ancora senza esito le ricerche

Cilento - Turista francese 29enne disperso : dopo una settimana di ricerche di lui ancora nessuna traccia : Proseguono senza sosta le ricerche di Simon Gautier, turista francese di 29 anni disperso sulle montagne del Golfo di Policastro, in provincia di Salerno. Il giovane si era avventurato nella zona per un’escursione sul sentiero montano che collega Policastro alla frazione di Scario quando ha avuto un incidente e ha chiamato i soccorsi: “Sono caduto in una scarpata, ho le gambe rotte, aiutatemi, vedo il mare ma non so dove mi trovo”, ha ...