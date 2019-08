Grandi voci e regie rivedibili al Rossini Opera Festival

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 16 agosto 2019) Anche quest’anno il ROF -- non è venuto meno alla tradizione di grande qualità musicale e attenzione filologica che contraddistingue la “Bayreuthana” di Pesaro. È andata meno bene con lenomi certamente – da Graham Vick e David Livermore – ma lo sforzo di cercare nuove letture ed emozioni si è tradotto spesso in una rumorosa, e a volte incomprensibile, confusione.“La Semiramide” era il pezzo forte del cartellone e da tempo non si vedeva a Pesaro uno spettacolo di tale livello. Si tratta di una fra le piùopere di, l’ultima scritta prima di lasciare l’Italia per Parigi, diretta in questa edizione da un Michele Mariotti in splendida condizione - a conferma di una eccellenza internazionale ormai saldamente acquisita - con l’Orchestra ...

