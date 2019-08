Ferragosto trascorso fuori casa da 2 italiani su 3 | scatta il primo controesodo

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2019) Più di duesu tre (68%) hannoil, tra quanti si sono recati da parenti e amici, chi è andato in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita. E’ quanto emerge dal bilancio stilato da Coldiretti/Ixe’ in occasione dell’inizio delestivo con il bollino giallo per venerdì e rosso il sabato e la domenica, sia la mattina che il pomeriggio, per il traffico in direzione delle grandi città. Secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’, la meta più gettonata è stata la spiaggia davanti alla campagna e ai parchi naturali e alla montagna, ma ha fatto segnare numeri da record anche l’agriturismo, scelto da circa 450mila trae stranieri, con un sostanziale aumento del 7% rispetto allo scorso anno. Una cospicua fetta di cittadini – continua la Coldiretti – ha poi preferito passare ilall’insegna della ...

