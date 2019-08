Smartphone nuovo? Da Unieuro potete approfittare del codice sconto PayPal

HTC Wildfire X è ufficiale : un nuovo Smartphone economico di HTC che convince poco : HTC Wildfire X è ufficiale e presto disponibile in India: ecco scheda tecnica, immagini e prezzi del nuovo smartphone firmato HTC per la storica serie Wildfire. L'articolo HTC Wildfire X è ufficiale: un nuovo smartphone economico di HTC che convince poco proviene da TuttoAndroid.

Blackview BV5900 è un nuovo Smartphone rugged dalla buona scheda tecnica : Blackview continua a sfornare smartphone rugged dall'elevata resistenza e la sua ultima fatica, annunciata oggi, prende il nome di Blackview BV5900.

Samsung è pronta a presentare un nuovo sensore ISOCELL per Smartphone : Samsung presenterà, lunedì 12 agosto, un nuovo sensore ISOCELL che potrebbe essere quello utilizzato su Galaxy S11, in arrivo nel 2020.

Galaxy Note 10 è il nuovo Smartphone Samsung che si trasforma in un taccuino - c’è anche la versione 5G : Samsung ha presentato a New York i nuovi Galaxy Note 10 e Note 10+. I due smartphone Android si posizionano nella fascia alta del mercato, con la versione più “economica” a 979 euro, e sono pronti a sfidare i nuovi iPhone che Apple svelerà a settembre. I dispositivi dell’azienda sudcoreana hanno comunque un accessorio che manca ai prodotti della “Mela”: un inconfondibile asso nella manica, la S-Pen. Si tratta di un ...

Ecco gli Smartphone in offerta nel nuovo volantino Esselunga di agosto : Esselunga è pronta a lanciare il suo nuovo volantino, che sarà valido dall'8 agosto 2019 e include alcuni modelli di smartphone Android in offerta: andiamo a scoprirli tutti.

Fairphone 3 - il nuovo Smartphone etico : (Foto: @Evleaks Twitter) Sembra finalmente pronto a debuttare Fairphone 3 ossia la terza generazione dello smartphone etico e facilmente riparabile che ha raccolto ottimi consensi finora con i due modelli già usciti, come vi abbiamo raccontato anche noi con la recensione di Fairphone 2 dopo un anno d’uso quotidiano. Le indiscrezioni sulla terza generazione, con diverse voci sulle caratteristiche tecniche e, soprattutto, con la foto che ne ...

Cellule neurali controllate via Smartphone - il nuovo dispositivo : Roma, 6 ago. (AdnKronos Salute) – Telefonini sempre più multitasking. Un team di scienziati tra Corea e Stati Uniti ha inventato un dispositivo in grado di controllare i circuiti neurali, utilizzando un piccolo impianto cerebrale guidato proprio da uno smartphone. I ricercatori, che pubblicano il loro studio su ‘Nature Biomedical Engineering’, ritengono che il dispositivo – testato sugli animali – possa ...

Ecco il nuovo listino Smartphone a rate di TIM : Lunedì 5 agosto TIM dovrebbe aggiornare il proprio listino smartphone introducendo alcune novità per chi desidera acquistare un telefono a rate

Black Shark 2 Pro : svelate le caratteristiche del nuovo Smartphone dedicato al gaming : Poco dopo l'annuncio di Snapdragon 855 Plus, l'ultimo e il più grande SoC di Qualcomm è stato implementato già in alcuni dispositivi, a partire dal ROG Phone II. Ora, è il turno del Black Shark 2 Pro, che rimane fedele al modello di business di Xiaomi in grado di fornire un potente telefono a un prezzo più economico rispetto alla concorrenza. Di seguito possiamo dare uno sguardo a tutte le specifiche tecniche dello smartphone.Il Black Shark 2 ...

Il nuovo volantino "Bye bye rate" di MediaWorld vi fa pagare lo Smartphone da gennaio : MediaWorld sta per lanciare il nuovo volantino "Bye bye rate", con pagamento dilazionato a tasso zero e prima rata da gennaio: ecco le offerte su smartphone e tablet Android che saranno valide dal 1 al 21 agosto.

Un brevetto rivela un nuovo Smartphone con schermo a scorrimento : Secondo Tiger Mobiles, Lenovo ha appena ottenuto i brevetti per due varianti di uno smartphone con schermo a scorrimento che scopre i sensori frontali. Il modello apparentemente inferiore dispone solo di una configurazione circolare a doppia fotocamera sul retro e di una fotocamera selfie singola che viene rivelata solo quando il telefono è in posizione di scorrimento. La variante superiore è simile nell'aspetto ma dispone di una doppia ...

Come scegliere il nuovo Smartphone : guida per non sbagliare e risparmiare : Ecco la nostra guida definitiva su Come scegliere un nuovo smartphone. Tutti i consigli su caratteristiche, brand, prezzi, offerte, e molto altro!