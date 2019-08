Chelsea | shock per Abraham | pioggia di offese razziste per l’attaccante dopo il rigore

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2019)disui social al calciatore delTammyper ilsbagliato che ha determinato la vittoria del Liverpool nella Supercoppa Euroepa disputata ieri sera a Instanbul. Lo denuncia l’associazione antirazzista ‘Kick It Out’ che attraverso i social condanna gli insulti a carattere discriminatorio al 22enne di origini nigeriane bersagliato disui social. “Questo genere di abuso è sempre più prevedibile ma non meno disgustoso. Invitiamo tutto il nostro supporto a Tammy e ribadiamo la nostra richiesta a Twitter e agli altri social media di reprimere queste manifestazioni offensive”, aggiunge l’associazione che si batte contro la discriminazione nel calcio. “È un invito all’azione, vogliamo sapere cosa verrà fatto per affrontare questo insidioso problema”, conclude la nota di ‘Kick It ...

