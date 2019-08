La rassegna stampa di mercoledì 14 agosto – Lukaku spacca tutto | la Juve blocca il

rassegna stampa di martedì 13 agosto - in primo piano il mercato : Donnarumma - Chiesa - Lozano e non solo… [FOTO] : Rassegna stampa di martedì 13 agosto – In primo piano per quanto riguarda i quotidiani sportivi c’è il calciomercato, con alcune squadre e alcuni calciatori al centro della contesa. La Gazzetta dello Sport si concentra su Donnarumma e Chiesa: “Donnarumba Milan, Isco o James” si legge nel riquadro in alto. Poi in basso: “Battaglia in… Chiesa“. Il Corriere dello Sport dedica invece lo spazio grande ...

La rassegna stampa di lunedì 12 agosto – Le prime pagine di calcio : “Juve e Icardi - i promessi sposi” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. A tenere banco nelle ultime ore è soprattutto il calciomercato, nel dettaglio da decidere il futuro dell’attaccante Mauro Icardi: “Juve e Icardi, i promessi sposi”, titola la rosea in prima pagina, il calciatore ...

La rassegna stampa di domenica 11 agosto – Il valzer di attaccanti - sfida per Dzeko - show di Leao [FOTO] : rassegna stampa – Il calciomercato e le amichevoli sulle prime pagine di oggi. La Gazzetta dello Sport apre con “Neymar libera tutti” con la possibile cessione del’attaccante brasiliano che potrebbe innescare un giro di trasferimenti. In taglio alto Inter ok, Juve ko, le due facce della medaglia. Il Corriere dello Sport mette in primo piano la sfida a due tra Napoli e Roma per Dzeko. Intanto i giallorossi si ...

La rassegna stampa di sabato 10 agosto – Le prime pagine di calcio : “l’Inter va a 200 - c’è Dzeko” : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’, sono ore caldissime sul fronte calciomercato, in particolar modo attivissima l’Inter che ha chiuso l’arrivo di Lukaku del Manchester United. “L’Inter va a 200” titola la rosea con riferimento proprio ...

La rassegna stampa di venerdì 9 agosto – Delirio Lukaku - rebus Dybala e Icardi - Torissimo [FOTO] : rassegna stampa – Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi si parla principalmente di calciomercato ed Europa League. La Gazzetta dello Sport apre con “Gioia gigante, Lukaku Delirio e il 9, in riferimento all’arrivo dell’attaccante belga in nerazzurro. Joya rebus per quanto riguarda invece Dybala. Il Torino ipoteca il passaggio del turno con il netto 5-0 allo Shaktyor Soligorsk e la rosea scrive ...

La rassegna stampa di giovedì 8 agosto – Le prime pagine di calcio : “Dybala - no al Tottenham” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. La rosea apre ovviamente con lo spazio riservato al calciomercato: “Inter, Lukaku è tuo”, è il titolo in prima pagina, con riferimento al colpo piazzato dall’Inter, nelle ultime ore è stato raggiunto l’accordo definitivo con il ...

La rassegna stampa di mercoledì 7 agosto – Tottenham su Dybala - Dzeko rompe - le altre trattative [FOTO] : rassegna stampa – Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, 7 agosto, troviamo tantissimo calciomercato. Sulla Gazzetta dello Sport è la Juventus la protagonista. La rosea titola “Zampata Juve” con il duello tra i bianconeri e l’Inter per Lukaku e l’offerta del Tottenham per Dybala. Spazio anche all’Inter con “Fuori Perisic, dentro Dzeko” e al Milan con Suso e Donnarumma ...

La rassegna stampa di martedì 6 agosto – Le prime pagine di calcio : “CR7 vota Icardi” : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Corriere dello Sport’, ‘Gazzetta dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Continua a tenere banco il valzer di attaccanti, in particolar modo alla ricerca di un innesto la Juventus considerando che Dybala continua a rimanere sul mercato, è naufragato lo scambio con il Manchester United per Lukaku ma la ...

La rassegna stampa di lunedì 5 agosto – Bomber Conte - in tre per Pogba - Lukaku più Inter [FOTO] : rassegna stampa – Sulle prime pagine di oggi, 5 agosto, si parla principalmente di Inter e Juventus. I nerazzurri di Conte, in particolare, giocano bene e vincono ai rigori contro il Tottenham. Ora l’allenatore si aspetta il Bomber dal mercato, come spiega la Gazzetta dello Sport. Il nome è sempre quello di Lukaku sia per la rosea che per il Corriere dello Sport. Il quotidiano romano esalta Elmas, centrocampista macedone del ...

rassegna stampa di domenica 4 agosto - le prime pagine di calcio : mercato Juve tra Dybala - Lukaku e Danilo [FOTO] : Rassegna stampa di domenica 4 agosto – In primo piano il calciomercato della Juventus, con la questione sempre aperta dello scambio Dybala-Lukaku e l’avvicinamento a Danilo. “Lukaku ultimo round” scrive la Gazzetta dello Sport. “Juve e Inter al duello finale, blitz di Paratici, Marotta rilancia?“. “L’assist di Danilo: ‘Per la Juve mi taglio l’ingaggio’” è lo spazio ...

La rassegna stampa di sabato 3 agosto – Le prime pagine di calcio : “Icardi - papà non se ne va” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Continua a tenere banco il futuro dell’attaccante Mauro Icardi, problemi personali potrebbero spingere l’argentino a rimanere in nerazzurro: “papà non se ne va” titola la rosea con una nuova possibile ...

La rassegna stampa di venerdì 2 agosto – Le prime pagine di calcio : “5 giorni per un sì” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Sono ore decisive sul calciomercato in particolar modo in casa Juventus con i bianconeri alla ricerca delle ultime pedine per completare la rosa da consegnare a Maurizio Sarri. “5 giorni per un sì” titola la rosea con ...

La rassegna stampa di giovedì 1 agosto - le prime pagine di calcio : “Contromossa - Inter su Dybala” : La rassegna stampa di giovedì 1 agosto – calciomercato in primo piano con la vicenda Lukaku-Dybala a tenere sempre banco. Clamorosa è quanto scrive la prima pagina del Corriere: “Contromossa Inter su Dybala“, si legge. “Paulo oggi incontra Sarri e per la prima volta apre ai nerazzurri“. “Due no inguaiano l’Inter” è invece il primo piano della Gazzetta dello Sport. “Cavani non si muove ...

La rassegna stampa di mercoledì 31 luglio – Le prime pagine di calcio : “Juve-Lukaku - sì” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’, sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato con un vero e proprio valzer di attaccanti. La Juventus si avvicina sempre di più Lukaku, può andare in porto lo scambio con il Manchester United che riguarda anche Dybala, la ...