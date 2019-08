Google Fotocamera migliora le performance fotografiche di POCOPHONE F1 | ecco i migliori

La fotocamera di Google Pixel 4 ha grosse sorprese in serbo - intanto ecco nuove foto dal vivo : Un nuovo avvistamento ci ha mostrato il probabile design anteriore dei nuovi Google Pixel 4, la cui fotocamera potrebbe fare di nuovo la differenza. L'articolo La fotocamera di Google Pixel 4 ha grosse sorprese in serbo, intanto ecco nuove foto dal vivo proviene da TuttoAndroid.

Alcuni Google Pixel 3 hanno un problema alla fotocamera mentre Google Play Film mostra i sottotitoli anche se sono disattivati : Negli ultimi mesi si sono fatte numerose le lamentele di possessori del Google Pixel 3 relative alla fotocamera posteriore dello smartphone. Ecco tutti i dettagli L'articolo Alcuni Google Pixel 3 hanno un problema alla fotocamera mentre Google Play Film mostra i sottotitoli anche se sono disattivati proviene da TuttoAndroid.

Come riconoscere le emozioni dell’utente? Basta una fotocamera - secondo Google : Tra le tante richieste di brevetto presentate da Google, ve n'è anche una che riguarda un particolare utilizzo che è possibile fare della fotocamera dello smartphone L'articolo Come riconoscere le emozioni dell’utente? Basta una fotocamera, secondo Google proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9T migliora le capacità fotografiche grazie a un porting di Google Fotocamera : Xiaomi Mi 9T riceve un porting di Google Fotocamera che migliora la qualità degli scatti, in particolare quelli in notturna, come si vede da alcuni sample. L'articolo Xiaomi Mi 9T migliora le capacità fotografiche grazie a un porting di Google Fotocamera proviene da TuttoAndroid.

C’è già la Google Fotocamera per Xiaomi Mi A3 : eccovi il link per scaricarla : Volete tirare fuori il massimo dal comparto fotografico di Xiaomi Mi A3? Scaricate il primo porting della Google Fotocamera. L'articolo C’è già la Google Fotocamera per Xiaomi Mi A3: eccovi il link per scaricarla proviene da TuttoAndroid.

Quante novità per Google Fotocamera su OnePlus 7 - 7 Pro e ASUS ZenFone 6 : Arriva una nuova versione di Google Fotocamera di Arnova per OnePlus 7, OnePlus 7 Pro e ASUS ZenFone 6. E con lei tante novità vengono a galla per foto migliori e un software più performante e stabile. L'articolo Quante novità per Google Fotocamera su OnePlus 7, 7 Pro e ASUS ZenFone 6 proviene da TuttoAndroid.

La seconda fotocamera di Google Pixel 4 e 4 XL potrebbe essere un teleobiettivo : La seconda fotocamera di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL potrebbe essere un teleobiettivo: ecco le ultime indiscrezioni trapelate grazie al codice dell'app Google fotocamera. L'articolo La seconda fotocamera di Google Pixel 4 e 4 XL potrebbe essere un teleobiettivo proviene da TuttoAndroid.

Provate subito la Google Fotocamera 6.3 nel vostro Pixel - è arrivato l’APK : Google Fotocamera 6.3 non è ancora disponibile al download dal Google Play Store e per questo motivo è necessario scaricarne l'APK da APKMirror per provarla subito. L'articolo Provate subito la Google Fotocamera 6.3 nel vostro Pixel, è arrivato l’APK proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera 6.3 nasconde novità succose : ecco modalità McFly e suggerimenti per selfie perfetti : ecco le principali novità della Google Fotocamera in versione 6.3: spunta una nuova modalità McFly oltre ai suggerimenti per dei selfie perfetti, e nel contempo trapelano gli accenni a Google Pixel 4 e Pixel 4 XL nelle stringhe di codice. L'articolo Google Fotocamera 6.3 nasconde novità succose: ecco modalità McFly e suggerimenti per selfie perfetti proviene da TuttoAndroid.

Alcuni Google Pixel 3 hanno problemi con la fotocamera da marzo ma il fix non arriva : Le prime segnalazioni risalgono a marzo e le noie, per Alcuni, non sono ancora finite. Il prodotto in questione è il Google Pixel 3 L'articolo Alcuni Google Pixel 3 hanno problemi con la fotocamera da marzo ma il fix non arriva proviene da TuttoAndroid.

Ecco le novità della Google Fotocamera 6.3 in anteprima : Foto notturna è ora al centro di tutto : Ecco le tante novità della Google Fotocamera 6.3 emerse dalla beta leaked di Android Q! L'articolo Ecco le novità della Google Fotocamera 6.3 in anteprima: Foto notturna è ora al centro di tutto proviene da tuttoAndroid.

Ecco come installare l’APK della Google Fotocamera su Samsung Galaxy M40/A60 : Samsung Galaxy M40 (Galaxy A60) impiega un SoC Snapdragon, il che rende possibile installare un APK modificato dell'app Google Fotocamera (GCam) per ottenere prestazioni ancora migliori dalle tre fotocamere posteriori dello smartphone. L'app Google Fotocamera permette di effettuare un salto di qualità notevole nella qualità delle foto acquisite dal Galaxy M40, seppur con qualche limitazione. L'articolo Ecco come installare l’APK della ...