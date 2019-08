Juventus | Wanda Nara avrebbe intesa verbale con bianconeri per il trasferimento di Icardi

Juventus - in stand by l'affare Icardi : Wanda Nara potrebbe virare su Roma e Napoli : In questa sessione di mercato c'è un tormentone che, molto probabilmente, durerà fino al 2 settembre: il caso Mauro Icardi. L'argentino, ai ferri corti con l'Inter dal 13 febbraio, data in cui è stato privato della fascia di capitano, ora è stato relegato fuori rosa e privato della maglia numero nove che è stata data al nuovo attaccante Romelu Lukaku, soffiato alla Juventus in extremis. È chiaro che i nerazzurri vogliono solo cedere la 'bocca di ...

Icardi si avvicina alla Juventus (e Wanda Nara smentisce la gravidanza) : Non c’è soltanto l’ok di Cristiano Ronaldo, anche la telefonata con Dybala. Mauro Icardi si sta avvicinando alla Juventus. Secondo alcuni, è questo il vero motivo della sua rottura avvenuta da mesi con l’Inter. Il centravanti argentino potrebbe essere il terminale offensivo della squadra di Maurizio Sarri. A questo punto con Higuain in panchina se Gonzalo non dovesse accettare la Roma. Bisogna capire se ci sarà lo scambio con ...

Juventus all'assalto di Icardi - ci sarebbe già l'accordo tra Paratici e Wanda Nara : Continua la vita da separato in casa per l'attaccante dell'Inter Mauro Icardi. Il centravanti argentino è rimasto a Milano non seguendo la squadra nella tournée in Asia a differenza di Radja Nainggolan, l'altro big che non rientra nei piani della società per la prossima stagione. Il futuro dell'attaccante è destinato ad essere lontano dai nerazzurri, anche se c'è incognita su quale sarà la sua prossima squadra. Sono due i club maggiormente ...

Juventus - Paratici avrebbe incontrato Wanda Nara per parlare di Icardi : Fabio Paratici è al lavoro per regalare a Maurizio Sarri una Juventus ancora più forte. Il ds bianconero in particolare si sta concentrando sulla questione De Ligt ma non tralascia nemmeno le altre piste. Qualche giorno fa, Fabio Paratici è volato a Ibiza e durante il suo soggiorno sull'isola avrebbe incontrato Wanda Nara. La Juve avrebbe avuto questo summit con la moglie e agente di Mauro Icardi per parlare del futuro dell'attaccante. I ...

