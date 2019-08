Grecia | enorme incendio sull’isola di Evia | villaggi evacuati | premier annulla la

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2019) Centinaia di persone sono state evacuate e ilgreco, Kyriakos Mitsotakis, ha cancellato una vacanza in seguito a un vastosull’isola di, la seconda piu’ grande del Paese. Mitsotakis hato una breve vacanza nella sua casa natale, mentre Atene ha chiesto aiuto all’Unione europea. Centinaia di vigili del fuoco sono impegnati a proteggere idi Kontodespoti, Makrymalli, Stavros e Platana, tutti. “Stiamo combattendo contro il tempo per contenere le fiamme“, ha riferito Yiorgos Psathas, capo della municipalita’ di Dirfys-Messapia. L’e’ divampato vicino a una zona dove vive fauna protetta e si e’ velocemente propagato per via dei forti venti, ha spiegato l’agenzia greca Ana. Oltre 200 pompieri sono impegnati sul campo, supportati da cinque elicotteri, 75 camion e sei aerei, ma le ...

