Valentino Rossi MotoGP | GP Austria 2019 | “Potevo lottare per il podio | dovevo partire più

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : highlights e sintesi. Dovizioso vince - sorpasso cosmico su Marquez! Valentino Rossi rimonta : A Spielberg è andato in scena un pirotecnico GP d’Austria 2019, la tappa del Mondiale MotoGP corsa oggi pomeriggio è stata davvero spettacolare. Andrea Dovizioso ha vinto grazie a un sorpasso stellare all’ultima curva su Marc Marquez, una manovra davvero da urlo messa in atto dal centauro della Ducati che ha sorpreso il Campione del Mondo guadagnandosi un successo davvero di lusso. Valentino Rossi ha concluso al quarto posto grazie a ...

MotoGp – Valentino Rossi analitico ed esilarante : “da mesi dicevo ‘ci tocca andare in Austria'” : L’analisi della gara al Red Bull Ring ed i complimenti a Dovizioso: le parole di Valentino Rossi dopo il quarto posto al Gp d’Austria Una gara pazzesca oggi al Red Bull Ring: al Gp d’Austria lo spettacolo è assicurato. Andrea Dovizioso ha beffato ancora una volta all’ultima curva Marc Marquez, andandosi a prendere una vittoria speciale. Terzo posto invece per Fabio Quartararo, seguito da Valentino Rossi, autore di ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Austria 2019 : risultato e classifica. Dovizioso vince - sorpasso su Marquez! Valentino Rossi 4° : Andrea Dovizioso ha vinto il GP d’Austria 2019 grazie a un mitologico sorpasso all’ultima curva su Marc Marquez. Strepitosa vittoria del centauro della Ducati che ha infilzato il Campione del Mondo nel modo più bello, Valentino Rossi ha chiuso al quarto posto grazie a una bella rimonta dalla decima piazzola mentre Fabio Quartararo ha completato il podio. Di seguito l’Ordine d’arrivo del GP d’Austria 2019, tappa del ...

MotoGp – Valentino Rossi spera in una gara asciutta in Austria : “ecco quale è il problema” : Valentino Rossi non si sbilancia dopo il warm up: le parole del Dottore in vista del Gp d’Austria E’ tutto pronto al Red Bull Ring per il Gp d’Austria di MotoGp. Marc Marquez partirà dalla pole position nella terra della Ducati, mentre Valentino Rossi dovrà tentare una rimonta dalla quarta fila. Decimo posto ieri in qualifica per il Dottore, che in condizioni di pioggia, questa mattina, è riuscito a piazzarsi secondo nel ...

Moto3 – Vietti beffato nel rettilineo finale! Ai box della VR46 una sorpresa per Celestino : il gesto di Valentino Rossi è da applausi : Quarto posto amaro per Celestino Vietti: ai box del Red Bull Ring il bel gesto di Valentino Rossi per il suo giovane pilota Splendida doppietta italiana oggi nella gara di Moto3 al Red Bull Ring: il Gp d’Austria ha regalato nuovamente la vittoria a Romano Fenati, che si è lasciato alle spalle Arbolino e McPhee. Per soli 15 millesimi l’Italia non ha potuto festeggiare un podio tutto tricolore, con Celestino Vietti beffato nella ...

LIVE MotoGP - GP Austria 2019 in DIRETTA : gara in tempo reale - Dovizioso sfida Marquez. Valentino Rossi per la rimonta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della gara – Griglia di partenza – Cronaca warm up – Previsioni meteo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Spielberg. Ci aspetta un pomeriggio rovente sotto il profilo dello spettacolo ma non è detto che le temperature siano così elevate sebbene si sia nel cuore ...

MotoGp – Concluso il warm up del Gp d’Austria : Morbidelli il più veloce sul bagnato - vola Valentino Rossi [TEMPI] : Franco Morbidelli fa registrare il miglior tempo del warm up del Gp d’Austria: bene Valentino Rossi che chiude secondo davanti ad Abraham Si scende il in pista sul bagnato per l’ultima prova prima del Gp d’Austria. Il consueto warm up della mattina che precede la gara ha ben poco di ‘warm’. Fa capolino la pioggia che bagna la pista e regala dati interessanti. Sul bagnato è Franco Morbidelli a far registrare il ...

MotoGp - Valentino Rossi preoccupato : la vicinanza di Petrucci sulla griglia inquieta il Dottore : Il pilota della Yamaha non è contento del risultato ottenuto nelle qualifiche in Austria, ma non ha intenzione di tirarsi fuori dalla lotta per il podio Decima posizione per Valentino Rossi sulla griglia di partenza del Gp d’Austria, un piazzamento non proprio esaltante per il Dottore soprattutto considerando la gara di domani. AFP/LaPresse Il pilota della Yamaha teme soprattutto la velocità di Petrucci e Pol Espargaro, che ...

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : highlights e momenti salienti. Marquez conquista la 59^ pole - Valentino Rossi 10° : Spettacolari qualifiche del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che entra nella seconda parte della sua stagione. Pomeriggio rovente a Spielberg dove Marc Marquez ha fatto la voce grossa stampando il miglior tempo e conquistando così la pole position, 59esima partenza al palo per lo spagnolo che ha battuto lo storico record di Doohan. Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare della terza piazza alle spalle anche di Fabio ...

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : highlights e sintesi delle qualifiche. Marquez in pole - Dovizioso terzo - Valentino Rossi 3° : Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP d’Austria 2019, Marc Marquez ha dominato il turno e ha conquistato la pole position come da pronostico della vigilia. Show assoluto dello spagnolo che ha rifilato oltre quattro decimi di distacco a Fabio Quartararo e ad Andrea Dovizioso, ottimo terzo e domani potenzialmente in grado di sfidare il Campione del Mondo per il successo a Spielberg. Valentino Rossi si è dovuto accontentare ...

Red Bull (Ring) mette le ali a Marquez - pole supersonica in Austria : Valentino Rossi solo decimo : Terza pole position consecutiva per Marc Marquez, la 59ª in top class che gli permette di superare Mick Doohan nella classifica all-time Marc Marquez mette le ali al Red Bull Ring, il campione del mondo conquista a mani basse la pole position del Gran Premio d’Austria, confermando la propria superiorità rispetto all’intero gruppo. AFP/LaPresse Il pilota della Honda stampa un tempo supersonico, fermando il crono ...

MotoGp – Terminate le FP4 in Austria : Vinales beffa Dovizioso nel finale - Valentino Rossi nelle retrovie [TEMPI] : Il pilota spagnolo della Yamaha domina la quarta e ultima sessione di prove libere del Gp d’Austria, precedendo Dovizioso e Marc Marquez Maverick Viñales si prepara come meglio non potrebbe alle qualifiche del Gp d’Austria, lo spagnolo infatti comanda la quarta e ultima sessione di prove libere, chiudendo di pochissimo davanti ad Andrea Dovizioso. AFP/LaPresse Il pilota della Yamaha ferma il crono sull’1:23.983, tenendo ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Il ritorno di Lorenzo? Non è mia competenza. Marquez e Valentino Rossi - la stessa fame da leoni” : Andrea Dovizioso è impegnato nel GP d’Austria 2019 e vuole tornare al successo in sella alla sua Ducati su una pista teoricamente favorevole, il forlivese è molto chiacchierato allo Spielberg perché si è parlato a lungo del possibile ritorno di Jorge Lorenzo alla Scuderia di Borgo Panigale e di un possibile addio del vice campioone del Mondo. Il centauro ha riposto in un’intervista concessa a Marca: “Non è una cosa di mia ...

Dall’ebrezza del surf all’adernalina della MotoGp : Leonardo Fioravanti e il #46 in omaggio a Valentino Rossi [FOTO] : Leonardo Fioravanti, giovane surfista italiano, veste la maglia numero 46 in onore di Valentino Rossi: i due scattano una foto insieme al Red Bull Ring L’ebrezza delle onde, l’adrenalina della velocità in pista, evoluzioni sulla tavola, traiettorie geometriche sulla moto. surf e MotoGp hanno diversi tratti in come, così come Leonardo Fioravanti e Valentino Rossi. Il primo è un giovane surfista romano, promessa della disciplina ...