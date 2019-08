Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019) Un Gran Premio, quello didella, che rimarrà nella memoria di tutti davvero a lungo. Il duello tra Andreae Marc Marquez ha regalato emozioni a non finire, letteralmente fino all’ultima curva. La gara del Red Bull Ring ha messo in mostra diversi piloti ad un ottimo livello, mentre alcuni hanno marcato visita. Andiamo, quindi, a consegnare ledel Gran Premio diper capire chi è stato il migliore in pista. LEDEL GRAN PREMIO D’ANDREA(DUCATI) 10: …e non solamente per lo splendido sorpasso che ha deciso la gara. Il romagnolo ha gestito nel migliore dei modi tutta la gara mettendo i bastoni tra le ruote a Marc Marquez sin dal via, gestendo i suoi strappi nel corso del GP e, soprattutto, non mollando di un millimetro nel finale. Il sorpasso, poi, è una vera ciliegina. Un ...

OA_Sport : MotoGP, Pagelle GP Austria 2019: Dovizioso vince “alla Marquez”, Quartararo solido, Rossi fa il massimo, male Vinal… - BeltramoPaolo : RT @SkySportMotoGP: ? Il giudizio di @BeltramoPaolo sulla #Ducati ? -