Salvini pronto a lasciare il Viminale | “L' importante è che le elezioni ci siano”

La Piazza : trullo pronto per Salvini Tutti a Ceglie - con Conte e Di Maio : Dopo il premier Conte e il vicepremier Di Maio anche Matteo Salvini conferma la sua presenza a La Piazza, l'evento di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica Segui su affaritaliani.it

Crisi governo - Zingaretti : ‘Pd pronto alla sfida’. Di Battista : ‘Salvini è uno schiavo del sistema’ : “Siamo pronti alla sfida. Nelle prossime elezioni non si deciderà solo quale governo ma anche del destino della nostra democrazia, della collocazione internazionale del nostro Paese”. Nicola Zingaretti commenta così su Facebook l’apertura della Crisi di governo tra M5s e Lega. “Il Pd chiama a raccolta tutte le forze che intendono fermare idee e personaggi pericolosi – aggiunge il segretario del Partito democratico ...

Nicola Zingaretti vuole l'ammucchiata : "Pd pronto al voto. Salvini pericoloso - fermiamolo tutti insieme" : Strada spianata verso il voto: la crisi di governo è aperta, Matteo Salvini chiede subito le elezioni. Quasi impossibile formare nuove maggioranze, anche se Sergio Mattarella con discreta probabilità farà un tentativo. E così anche il Pd suona la carica. Lo fa con Nicola Zingaretti, segretario di un

Sulla Tav è il giorno della resa dei conti | Salvini pronto al voto anticipato - Conte frena : "Non si discute sull'operato del governo" : "La mozione M5s impegna l'Aula a ridiscutere l'opera" spiega il vicepremier. Salvini sventola la minaccia di voto anticipato

Aggressioni a Umberto I - Anelli a Salvini 'polizia in pronto soccorso' : Roma, 5 ago. (AdnKronos Salute) - "Basta con la violenza contro i medici! Gli operatori sanitari n[...]

"Tanto la Concorrenza non ce la danno". Salvini pronto al muro contro muro con l'Ue : “Tanto la Concorrenza non ce la danno... ”. Milano Marittima, Papeete Beach, lido che da giorni si è trasformato nella succursale del Viminale. All’ora di pranzo Matteo Salvini parla con i fedelissimi mentre addenta una foglia di insalata.Un tempo qui i protagonisti si chiamavano Bobo Vieri e Christian Brocchi. Oggi, invece, non ci sono i calciatori, ma c’è il ministro dell’Interno che monopolizza la ...

Altra mina in Cdm - Salvini pronto a muro su giustizia. Lega : “Riformicchia” : Nella maggioranza si spiega che la riunione di a palazzo Chigi sul ponte di Genova e' stata operativa e proficua. Un segnale che, tra gli scontri e le polemiche tra M5s e Lega, l'esecutivo continua a lavorare. Il clima positivo e' testimoniato anche da una frase che il presidente del Consiglio ha detto rivolgendosi al governatore della regione Liguria, Toti: dicono che io stia cercando di fondare un partito, anche tu sei alla ricerca di un ...

Matteo Salvini rompe? Pronto il bazooka di fango. La bruttissima voce sui dossier segreti dei grillini : Mentre la crisi rientra - o viene solo rinviata a data da destinarsi - i grillini si preparano ai dossier segreti su Matteo Salvini. "L'unica cosa che posso dirvi - ha detto nei giorni scorsi Luigi Di Maio da Trento dove si trovava per un'assemblea con gli attivisti M5s - è che vale la pena andare a

Di Maio scarica Salvini : pronto governo grillini dem : Questa volta è davvero finita? Cade il governo Conte? L’elezione di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione Ue

Matteo Salvini pronto al voto : "Non escludo più nulla" - ecco la data indicata dal leader della Lega : "Io vorrei andare avanti ma, data la situazione, non escludo più niente". Parola di Matteo Salvini che, alla Prefettura di Genova con il sindaco Marco Bucci, il governatore della Liguria Giovanni Toti e altre autorità varie, fa emergere tutti i dubbi sulla tenuta dell'esecutivo. La pazienza del mini

DIETRO LE QUINTE/ Il 'fattore P' pronto a liquidare Salvini : Polemiche intorno all'iniziativa di Salvini con le parti sociali. I suoi avversari, e alleati, non possono che sperare nelle Procure

Via Capranica - pronto lo sgombero : lancio di oggetti contro la polizia - incendiati i cassonetti. Salvini : nessuno sconto ai violenti : Decine di occupanti della ex scuola di Primavalle sono usciti dallo stabile dove da ore è in corso una operazione di sgombero. Altri 50 sono barricati sul tetto. Sono in apparenza...

Salvini : “Fondi da Russia? Mai preso un rublo - pronto a querelare”. Il Pd : “Prima i russi? Riferisca subito in Parlamento” : “Ho già querelato in passato, lo farò anche oggi, domani e dopodomani: mai preso un rublo, un euro, un dollaro o un litro di vodka di finanziamento dalla Russia”. Lo dichiara il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in riferimento alla pubblicazione su Buzzfeed News della trascrizione di un audio registrato durante un incontro tra tre italiani e tre russi a Mosca nell’ottobre 2018 che avrebbe avuto al suo centro un ...