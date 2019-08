Migranti | l’appello di Richard Gere | “Aiutate Open Arms” Salvini | “Li porti nelle sue

Migranti - l’appello di Richard Gere a bordo della Open Arms : “Se non fosse per l’ong queste persone sarebbero morte. Supportatela” : Richard Gere sale sulla nave della ong Open Arms , che si trova da otto giorni nel Mediterraneo con 121 naufraghi a bordo soccorsi nei giorni scorsi al largo della Libia ed è alla ricerca di un porto sicuro. “Finalmente una buona notizia. Il cibo arriva a Open Arms e abbiamo un compagno d’equipaggio eccezionale”, scrive su twitter la stessa ong mostrando le foto dell’attore che porta viveri L'articolo Migranti , ...

Migranti - l’appello di papa Francesco : “Organizzare corridoi umanitari estesi” : “Auspico che siano organizzati in modo esteso e concertato i corridoi umanitari per i Migranti più bisognosi”. È l’appello lanciato da papa Francesco nel corso dell’Angelus di oggi in piazza San Pietro in cui ha chiesto ai fedeli di “pregare per le povere persone inermi uccise o ferite dall’attacco aereo che ha colpito un centro di detenzione di Migranti in Libia”. “La comunità internazionale – ha ...