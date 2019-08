Raffaella Mennoia pronta a denunciare ex di U&D | Gianni Sperti | ' Ti accompagno'

Teresa Cilia e Raffaella Mennoia - è guerra : l’ex tronista attacca - l’altra denuncia? : Uomini e Donne, Teresa Cilia contro Raffaella Mennoia: ecco cosa sta succedendo È guerra tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia! Dopo l’attacco di Mario Serpa, l’ex tronista siCiliana si è unita contro la Mennoia e oggi ha vuotato il sacco. Da tempo ormai abbiamo tutti notato che tra Teresa e Salvatore e la redazione non […] L'articolo Teresa Cilia e Raffaella Mennoia, è guerra: l’ex tronista attacca, l’altra ...

Teresa Cilia : “Ce l’ho con Raffaella Mennoia - non con Maria De Filippi”. L’autrice minaccia denunce : La ex protagonista di Uomini e Donne conferma di aver chiuso i rapporti con l'autrice del programma, ma di non avere nulla contro il resto della redazione né "la padrona di casa": "Tutto è nato da qualcosa che Salvatore ha visto e non doveva vedere. Se c'è il marcio, io non lecco il cu**". E la Mennoia parla di possibili denunce, dopo le dichiarazioni di Teresa e di Mario Serpa.Continua a leggere

Raffaella Mennoia vs Teresa Cilia e Mario Serpa/ Guerra Uomini e Donne "Ora denuncio" : Raffaella Mennoia contro Teresa Cilia e Mario Serpa: Guerra a Uomini e Donne. "Ora denuncio", la minaccia dell'autrice del programma di Maria De Filippi.

Teresa Cilia contro Raffaella Mennoia : è scontro social (video) : Teresa Cilia, qualche giorno fa, ha pubblicato, un'Instagram Stories (rivolta a Raffaella Mennoia?!) in difesa di Mario Serpa: "La cosa bella? Godersi lo spettacolo al di fuori e ridere sempre e comunque', proseguendo con le hashtag 'Meglio stare zitti' e 'Finta come poche'. Ad oggi, l'ex tronista di 'Uomini e Donne', che, per un breve periodo, ha lavorato nello staff del programma di Maria De Filippi, ha voluto mettere i puntini sulle 'i' ...

Teresa Cilia di Uomini e Donne : perché ha chiuso con Raffaella Mennoia : Uomini e Donne: Teresa Cilia svela la verità sul rapporto con Raffaella Mennoia Teresa Cilia è tornata a parlare del suo burrascoso rapporto con Raffaella Mennoia, spiegando perché ha deciso di non rivolgere più la parola al fedele braccio destro di Maria De Filippi. Io non dico una cosa per un’altra. Tutto è iniziato in una puntata speciale di Temptation Island, quando a Uomini e Donne hanno invitato le coppie e c’eravamo anche io ...

Teresa Cilia torna all'attacco di Raffaella Mennoia : 'Quando vedo del marcio vado via' : Al centro del gossip di queste ore continua ad esserci Teresa Cilia, l'ex tronista di Uomini e donne, la quale in questi giorni si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Raffaella Mennoia, la storica autrice del programma pomeridiano di Maria De Filippi. La Cilia, dopo aver detto che prima o poi tutti i nodi sarebbero venuti al pettine, ha deciso di postare una serie di stories sul suo profilo Instagram, con le quali ha deciso ...

Dopo lo ‘scontro’ social tra Mario Serpa - Raffaella Mennoia e Gianni Sperti - Jack Vanore dice la sua… : I botta e risposta tra Raffaella Mennoia e Mario Serpa8 hanno creato polemiche e dato il via a degli scontri tra i fan di Uomini e Donne. Le fan dell’ex corteggiatore si sono scagliate contro... L'articolo Dopo lo ‘scontro’ social tra Mario Serpa,Raffaella Mennoia e Gianni Sperti, Jack Vanore dice la sua… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Teresa Cilia si Scaglia Contro Raffaella Mennoia! : Nella polemica tra Raffaella Mennoia e Mario Serpa si inserisce Teresa Cilia. La giovane, ex tronista di Uomini e Donne, sembra avere il dente avvelenato con la redattrice di Uomini e Donne. Ma cosa sarà successo tra loro? Scopriamolo insieme! Periodo no per Raffaella Mennoia che in questa calda estate 2019 sembra riceve più critiche che consensi. Non c’è giorno in cui un ex corteggiatore, tronista o partecipante di Temptation Island non si ...

Dopo lo ‘scontro’ social tra Mario Serpa - Raffaella Mennoia e Gianni Sperti - Jack Vanore dice la sua… : I botta e risposta tra Raffaella Mennoia e Mario Serpa8 hanno creato polemiche e dato il via a degli scontri tra i fan di Uomini e Donne. Le fan dell’ex corteggiatore si sono scagliate contro... L'articolo Dopo lo ‘scontro’ social tra Mario Serpa,Raffaella Mennoia e Gianni Sperti, Jack Vanore dice la sua… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Mario Serpa vs Raffaella Mennoia/ A Uomini e Donne è guerra : "Avete faccia come c..." : Mario Serpa contro Raffaella Mennoia: guerra a Uomini e Donne per Claudio Sona. 'Avete faccia come c...', botta e risposta social, si arriva agli insulti.

Raffaella Mennoia - il duro sfogo su Instagram : 'Non siete degni - ma semplici miracolati' : E' un'estate decisamente infuocata per Raffaella Mennoia, la storica autrice di Uomini e donne, la quale in questi giorni è finita al centro di accese polemiche che la vedono coinvolta assieme ad ex volti della trasmissione. Nei giorni scorsi, infatti, la Mennoia è stata protagonista di un botta e risposta su Instagram con Mario Serpa che l'ha accusata di difendere a tutti i costi Claudio Sona, il primo tronista gay del programma. Ieri ...

Mario Serpa dichiara guerra a Raffaella Mennoia e a Uomini e Donne : “Avete la faccia come il cu*o” : Scoppia la guerra a distanza, immancabilmente a mezzo social, tra l'autrice di Uomini e Donne e l'ex corteggiatore del trono gay. Mario non approva il fatto che la redazione continui a difendere Claudio Sona e si scaglia contro la Mennoia: "Non sei nella posizione di poter raccontare castronerie".Continua a leggere

Uomini e Donne - Mario Serpa contro Raffaella Mennoia : "Claudio Sona? Sarebbe meglio tacere..." : Scontro interno a Uomini e Donne tra Raffaella Mennoia, una delle autrici più conosciute dei programmi prodotti da Maria De Filippi, e Mario Serpa, ex corteggiatore del primo Trono Gay della storia di Uomini e Donne, ex fidanzato di Claudio Sona e opinionista nelle ultime due edizioni del Trono Classico.Il motivo del contendere risponde proprio al nome di Claudio Sona, primo tronista gay di Uomini e Donne sul quale non mancarono le classiche ...

Raffaella Mennoia dopo lo sfogo di Serpa contro U&D scrive : 'Social pieni di vigliacchi' : È un botta e risposta serrato quello che sta andando in scena su Instagram in questi ultimi giorni: alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne, infatti, hanno deciso di scagliarsi verbalmente contro la redazione del programma, portando a galla quella che sarebbe la loro verità. dopo il duro sfogo di Mario Serpa contro Raffaella Mennoia ed altri autori del dating-show, anche Alex Migliorini e Claudio Merangolo si sono esposti per denunciare quelle ...