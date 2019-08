Un quarto della popolazione mondiale verso la crisi idrica | Italia ad ‘alto rischio’

Milan Games Week : Radio 105 sarà la radio ufficiale della manifestazione per il quarto anno consecutivo : Dopo il successo delle tre passate edizioni, radio 105 rinnova la propria presenza in Milan Games Week: sarà infatti radio ufficiale della manifestazione, la cui nona edizione sbarcherà a Fiera Milano Rho da venerdì 27 a domenica 29 settembre 2019.L'emittente sarà anche nuovamente Title sponsor del radio 105 MGW ESPORTSHOW, il padiglione interamente dedicato al mondo esports, che ha visto il suo debutto nella scorsa edizione del consumer show ...

Pallanuoto - CAMPIONI DEL MONDO! Settebello sul trono - distrutta la Spagna - quarto trionfo della storia! : E sono quattro. Quattro titoli per la Nazionale italiana di Pallanuoto maschile: ai Mondiali di Gwangju (Corea del Sud) è festa tricolore! Il Settebello è campione del mondo. Dopo Cali 1975, Roma 1994, Shanghai 2011 arriva il trionfo in terra coreana. Una manifestazione iridata in pieno crescendo, giocata davvero al meglio, che Pietro Figlioli e compagni si sono aggiudicati con pieno merito. In finale non c’è davvero stata storia: a metà ...

È la Cina il quarto protagonista della nuova guerra fredda : Il lungo intervento di Lucia Annunziata sulla “manina tedesca” che potrebbe esserci dietro l’imboscata tesa agli uomini di Matteo Salvini a Mosca è molto istruttivo, sia perché sposta l’asse dei nostri interessi su un perimetro molto più ampio, internazionale, sia perché allinea fatti e coincidenze davvero sorprendenti. A prima vista però mi sembra che esso sia troppo legato, come il ...

13 luglio 1930 - inizia il primo Mondiale della storia : mistero sulla finale terzo-quarto posto : 13 luglio 1930. Una data storica per il calcio, Ebbe inizio, infatti, il primo Mondiale della storia. Si giocò in Uruguay e fu proprio la Celeste a portare a casa la prima Coppa Rimet. Vi presero parte 13 squadre, non l’Italia. Si iniziò con Francia-Messico e Stati Uniti-Belgio, giocate in contemporanea. I Blues vinsero 4-1, gli americani 3-0. Formula inedita: un girone da 4 squadre e 3 composti da 3 formazioni. La prima di ogni ...

quarto Grado Anticipazioni : In diretta la sentenza della Cassazione per Antonio Logli : Nell'ultima puntata della stagione, si torna sul caso della scomparsa di Roberta Ragusa con la diretta della sentenza in Cassazione.

Marco Vannini/ La rabbia della mamma dopo parole di Antonio Ciontoli - quarto Grado - : Marco Vannini, il caso stasera nella puntata di Quarto Grado: le parole di rabbia di mamma Marina Conte dopo l'intervista ad Antonio Ciontoli.

LIVE Uganda-Senegal 0-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Leoni della Teranga in vantaggio grazie a Mané - ultimo quarto d’ora! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81′ Nel Senegal entra l’attaccante dell’Inter Keita Baldé per Sarr. 80′ Gran sinistro su punizione del nuovo entrato Kateregga, Gomis respinge in tuffo! Uganda vicino al pareggio! 78′ Il Senegal si salva su un cross basso di Walusimbi. 77′ Nell’Uganda entra Kateregga al posto di Aucho. 76′ Cross di Diatta da sinistra deviato dalla difesa ...

Programmi TV di stasera - venerdì 28 giugno 2019. Su Rete4 Speciale «quarto Grado» sul caso della scomparsa di Roberta Ragusa : Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero Rai1, ore 21.15: Purché finisca bene – Una coppia modello – Replica Fiction di Fabrizio Costa del 2013, con Daniele Pecci, Sergio Assisi, Bianca Guaccero. Trama: Il giorno delle loro udienze di separazione, Enzo, marito gentile e sensibile, tradito da Ada sua moglie, conosce Adriano, “pluri fedifrago”, simpatico bugiardo e scaltro adulatore, trascinato in Tribunale da una sconsolata Valeria, che invece ...

