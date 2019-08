Basket 3×3 | Qualificazioni Europei Under 18 2019 | Italia maschile qualificata | non ce la

Fonte : oasport

(Di domenica 4 agosto 2019) L’si qualifica per glidi3×3 a livello18. La squadra azzurra, formata da Gianmarco Arletti, Marco Borsetto, Simone Doneda e Matteo Parravicini, riesce a sfruttare alla perfezione il fatto di giocare in casa, a Rieti, e dunque porta a casa il biglietto per l’evento che si svolgerà a Tbilisi, in Georgia, dal 6 all’8 settembre. Non passa, invece, la controparte femminile (Silvia Pastrello, Clara Rosini, Martina Spinelli e Beatrice Stroscio). L’18, dopo aver vinto ieri per 19-14 con la Germania e perso 19-21 con la Croazia, ha vinto oggi per 21-19 il match decisivo contro la Polonia per giocare lo scontro decisivo contro la Spagna. I nostri portacolori hanno superato anche gli iberici per 19-15, entrando nella rassegna continentale. Per quel che riguarda la formazione femminile, dopo le vittorie su Irlanda e ...

