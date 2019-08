Ariana Grande | «il nuovo fidanzato è Mikey Foster» | fiction o realtà?

Kidding torna a novembre con una stagione “più spensierata” - nel trailer spazio anche ad Ariana Grande : La seconda stagione di Kidding partirà su Showtime il 3 novembre. La dark comedy creata da Dave Holstein è stata discussa nel corso di un evento stampa organizzato dalla Television Critics Association, durante il quale sono emerse le prime novità sui nuovi episodi. La prima stagione ha affrontato un capitolo durissimo della vita di Jeff Pickles, presentatore di un trentennale programma per bambini e volto di un ricchissimo impero di ...

Ariana GRANDE/ 'Boyfriend' - il nuovo singolo : 'attenzione a farla arrabbiare!' : ARIANA GRANDE è tornata con il nuovo singolo 'Boyfriend' in collaborazione con il duo rapper Social House: 'adoriamo questo brano'

Normani ha rivelato che nel suo disco di debutto ci sarà lo zampino di Ariana Grande : Yessa! The post Normani ha rivelato che nel suo disco di debutto ci sarà lo zampino di Ariana Grande appeared first on News Mtv Italia.

Attenti al Boyfriend di Ariana Grande - una scenata di gelosia nel video del nuovo singolo! : Boyfriend di Ariana Grande rinnova la collaborazione con Social House. L'artista di Boca Rota è quindi tornata a far sentire la propria voce con un nuovo singolo che ha rilasciato a cominciare dal 2 agosto, con tanto di video ufficiale nel quale dà una sua interpretazione plastica del testo del brano. I Social House tornano quindi a collaborare con Ariana Grande dopo 7 Rings e Thank You, Next, che ha rilasciato nel mese di ...

Ariana Grande : in “Boyfriend” c’è una citazione di un suo vecchio video che forse ti è sfuggita : "This is the part when I break free" The post Ariana Grande: in “Boyfriend” c’è una citazione di un suo vecchio video che forse ti è sfuggita appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande : il video di “Boyfriend” insegna che è meglio non farla ingelosire : I Social House ne sanno qualcosa The post Ariana Grande: il video di “Boyfriend” insegna che è meglio non farla ingelosire appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande e il frizzante duo di Los Angeles Social House insieme per il nuovo singolo “Boyfriend” : Oggi, venerdì 2 agosto, esce “Boyfriend” (Schoolboy Records/Republic Records), il nuovo singolo della superstar multiplatino Ariana Grande e il frizzante duo di cantanti, autori e produttori di Los Angeles Social House. Contemporaneamente è stato pubblicato anche il video ufficiale, trasmesso in anteprima su MTV Live, mtvU e l’iconico cartellone Viacom di Times Square. Da oggi andrà in onda anche su Fresh Out Fridays e TRL di MTV. I Social ...

Billie Eilish si è dimostrata super fan di Ariana Grande anche durante questo importante servizio fotografico : Billie <3 Ari The post Billie Eilish si è dimostrata super fan di Ariana Grande anche durante questo importante servizio fotografico appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande farà un cameo nella serie del suo mito Jim Carrey : E non potrebbe essere più felice The post Ariana Grande farà un cameo nella serie del suo mito Jim Carrey appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande e Justin Bieber : c’è un particolare che accomuna alcune loro canzoni che forse ti era sfuggito : OMG The post Ariana Grande e Justin Bieber: c’è un particolare che accomuna alcune loro canzoni che forse ti era sfuggito appeared first on News Mtv Italia.

Camila Cabello e Ariana Grande sono le uniche cantanti donne ad avere questo super primato su Spotify : Ecco di cosa si tratta The post Camila Cabello e Ariana Grande sono le uniche cantanti donne ad avere questo super primato su Spotify appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande massacrata dai social per aver ironizzato su JonBenet Ramsey : Dopo aver proposto di vestirsi a Halloween come la piccola reginetta di bellezza assassinata nel 1990, la popstar è stata oggetto di un violento linciaggio sui social che si è placato solo dopo le sue pubbliche scuse. Ariana Grande ha chiesto scusa pubblicamente per una battuta fatta su JonBenet Ramsey, la piccola reginetta di bellezza assassinata barbaramente nel 1990, ammettendo che si è trattato di uno scherzo “decisamente ...

Ariana Grande : ecco un assaggio di “Boyfriend” - nuovo singolo con i Social House : In uscita il 2 agosto The post Ariana Grande: ecco un assaggio di “Boyfriend”, nuovo singolo con i Social House appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande e Taylor Swift : perché i fan erano convinti dell’arrivo imminente di una collaborazione : Tutta "colpa" di una emoji The post Ariana Grande e Taylor Swift: perché i fan erano convinti dell’arrivo imminente di una collaborazione appeared first on News Mtv Italia.