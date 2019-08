Guida Fortnite Stagione 10 | dove trovare e come usare il mech B R U T O

Sfide 2° compleanno di Fortnite : Guida Ottieni salute o scudo con la torta di compleanno : Il 2° compleanno di Fortnite Battle Royale è finalmente entrato nel vivo! Dallo scorso 25 luglio, gli sviluppatori di Epic Games hanno infatti indetto grandi festeggiamenti per l'anniversario del loro shooter costruttivo, da godersi soprattutto online in compagnia di amici e rivali virtuali, su un po' tutte le piattaforme attualmente in commercio - PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android. Per altro ...

2° compleanno di Fortnite : nuove Sfide - Guida a Balla davanti a diverse torte di compleanno : Sono passati esattamente due anni da quando Fortnite muoveva i suoi primi timidi passi nell'universo videoludico. Era il 2017 quando gli sviluppatori di Epic Games affiancati da quelli di People Can Fly davano in pasto al grande pubblico uno shooter costruttivo piuttosto banale, che metteva in campo non solo sparatorie e azione, ma anche alcune meccaniche tipiche dei tower defense. Da allora, molto è cambiato, con la stessa Epic ad aver intuito ...